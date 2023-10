El explosivo posado de Paula Echevarría en ropa interior

Paula Echevarría convierte en oro muchas de sus publicaciones en las redes sociales. La actriz e influencer, de 46 años, se conserva de manera espectacular pese a haber sido madre en dos ocasiones. Buena muestra de ello ha sido su última publicación en Instagram para una conocida marca de ropa interior.

La creadora de contenido ha publicado una serie de fotografías de uno de sus últimos trabajos publicitarios. Se trata de una sesión para la firma de lencería italiana Intimissimi en la que luce ropa interior de color beige junto a una bata larga de raso con encaje. La publicación ha conseguido más de 108.000 me gusta y cerca de 1.500 comentarios. La fotografía viral ha estado acompañada del siguiente pie de foto: “Rainy days”.

Paula Echevarría camina cerca de los 50 años con un físico y una genética privilegiada. Por la actriz de Velvet no pasan los años. Paula cuida su alimentación y sigue una férrea rutina de ejercicios. Ella sabe del poder de la imagen y es consciente de todas las puertas que le abre en el ámbito laboral.

Recientemente concedió una entrevista a la web Mujer en la que habla sobre su vida profesional y personal, una conjunción que no ha sido sencilla de encajar. “Siempre he sido muy de estar en casa, pero quizá en un momento llega algo que sí compensa por el tipo de personaje… O quizás estoy en otro momento de mi vida… Pero en este del que te estoy hablando no me compete. Me haría más infeliz el tener que prescindir de esta parte de mi vida que lo feliz que me hiciera el trabajo”, ha explicado.