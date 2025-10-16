La extraña enfermedad que pudo retirar a Jorge Fernández de ‘La ruleta de la suerte’

Jorge Fernández se ha sentado en el plató de Y ahora Sonsoles para repasar su trayectoria televisiva cuando está a punto de cumplir 20 años al frente de La ruleta de suerte, uno de los concursos más vistos en la pequeña pantalla. Gracias a su desempeño, cercanía y naturalidad delante de las cámaras, el presentador ha logrado un Premio Ondas y la Antena de Oro a mejor presentador, aunque el mejor reconocimiento es el cariño que recibe día a día de su público.

El presentador de La ruleta de la suerte, que hizo sus pinitos como jugador profesional de baloncesto, tuvo que hacer frente a la enfermedad de Lyme, una dolencia provocada por la picadura de una garrapata por la que estuvo cerca de abandonar el programa.

“Estuve muy mal mentalmente porque no sabían lo que tenía. Yo necesitaba estar bien, pero no sabía si podría volver porque no sabía lo que tenía. Tuve dos años de incertidumbre porque no sabía lo que tenía, ningún médico me encontraba lo que tenía”, ha recordado visiblemente emocionado.

La enfermedad de Lyme trajo consigo dolores musculares, fatiga y una notable pérdida de peso y masa muscular. Además, le afectó mentalmente en una época frenética de grabaciones de La ruleta de la suerte. “Me quedé muy delgado y lloraba cuando me probaba las camisas para el programa. Mentalmente me quedé muy mal porque si me quitas el deporte me has matado”, ha comentado.

Pese a los dolores y a padecer una depresión, el presentador continuó al frente del programa y no quiso cogerse la baja médica. “Yo estaba con una depresión. El médico me decía que estaba mal. Pero La ruleta no la toca ni Dios. Así que grabé como pude”, ha señalado.

Tras pasar un tiempo de angustia y desesperación, los médicos le diagnosticaron la enfermedad de Lyme. “Esa época la tengo como muy dura, porque no sabía lo que me pasaba y no sabía si volvería a ser yo, pero no la cambiaría, porque me ha dado una fortaleza y una forma distinta de ver la vida. Ahora relativizo mucho más, me he dado cuenta de que se pueden superar muchas cosas”, ha expresado con lágrimas en los ojos.