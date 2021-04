Fabiola desvela por qué aún no se ha divorciado de Bertín Osborne

Fabiola Martínez ha concedido su primera entrevista tras el anuncio de su separación de Bertín Osborne el pasado mes de enero. Lo ha hecho a la revista ¡Hola!, a la que ha revelado detalles sobre los trámites del divorcio, cómo es su relación con el presentador y cuáles son ahora sus metas personales y laborales.

La venezolana, de 48 años, sorprende al revelar cuál es el motivo de que ella y el padre de sus dos hijos aún no hayan firmado el divorcio. Cuenta que están organizando "cosas que llevan un tiempo. Él quiere hacer unas cosas, en cuanto a temas económicos, y yo otras, y al final, eso lo retrasa". Y añade: "Él quiere dejar las cosas organizadas de una manera: más o menos, él quiere darme más de lo que yo quiero recibir. No quiero que me mantengan. Uno no puede despreciar nada, porque Bertín lo hace con cariño y con ganas de ayudar, pero a mí me hace sentir que es un compromiso".

Así las cosas, aún no han puesto fecha para firmar los papeles, aunque le gustaría "estar organizada de aquí a verano". "No hay problema por firmar, es, simplemente, terminar de acordar todos los detalles, como tiempo con los niños y las responsabilidades de cada uno", cuenta apuntando que "la pensión será para los niños y cualquier cosa" que acuerden.

Fabiola va a estudiar un máster tras abandonar la facultad de Medicina a los 21 años, y dice que se siente "acompañada" de sí misma. "Me encuentro fenomenal. No tengo que rendir cuentas a nadie", expresa. Y zanja: "No estoy cerrada a nada, pero tampoco estoy desesperada. Me molesta que, si no tienes una pareja pegada a tu vera, no estés completa, te falta algo, y eso no es así".

La ex modelo ha explicado que se siente "contenta" porque ha retomado "cosas que había dejado por darle prioridad a ser mamá" y dedicarse "a la familia". Y también se siente feliz por haber detectado a tiempo, junto con Osborne, que su relación no funcionaba. Separarse fue una decisión de mutuo acuerdo que se tomó teniendo en cuenta el bienestar de sus hijos, Carlos y Kike.

"El confinamiento nos permitió regalarnos una despedida dulce. Ahí te das cuenta de que hay cosas que fallan y que no se pueden cambiar. Si hubiéramos llegado a una situación límite, habría sufrido todo el mundo", explica a la revista, añadiendo que la distancia con su ex pareja no fue "como un tsunami", sino "algo que iba pasando poco a poco y que al final dices: 'Veo a dónde vamos y no me gusta'". "La decisión la hemos tomado a tiempo", subraya. En este sentido, asegura que, a la hora de dar el paso, "lo más difícil era decírselo a la familia", aunque no fue tan complicado como pensaban: "Mi hijo Carlos me sorprendió mucho, me dijo que se lo imaginaba porque no veía que estuviéramos bien".