Fabiola Martínez sufrió abusos sexuales de niña, revela en su libro

La ex esposa de Bertín Osborne, Fabiola Martínez, está centrada en la labor de la fundación de su hijo Kike, nacido con parálisis cerebral. A la modelo venezolana no le faltan proyectos televisivos y mantiene una relación cordial con esu ex, aunque han tenido sus encontronazos tras la ruptura, como cuando se supo la reciente paternidad del artista. La revista Diez Minutos la lleva a su portada de esta semana para hablar de sus libro de memorias con el que quiere contar experiencias y vivencias en las que se reflejen sus lectores.

Fabiola se hizo popular en 2001 cuando Bertín Osborne se enamoró de la modelo en el casting para uno de sus videoclips. Formó muy buena pareja con un cantante que siempre ha sido ídolo en nuestro país y en América y ha contribuido siempre a un buen ambiente a su alrededor.

La modelo desvela en su libro, y tal como se hace eco Diez Minutos, unos traumáticos momentos que la transformaron por completo y afectaron a su niñez, cambiándole incluso el carácter en aquellos años y de los que se siente aún muy afectada. Fabiola Martínez fue víctima de abusos sexuales y lo revela en su libro que edita Espasa. "Fui una niña a la que le robaron su infancia. Tuve que aprender a ser fuerte demasiado pronto. Guardé en secreto un drama que me llenó de dolor y me marcó para siempre", adelanta la editorial sobre las confesiones de Martínez.

Una revelación que pone el foco en Fabiola y cómo ha afectado aquella experiencia en sus momentos vitales más complicados. Llevaba años con ese secreto y aunque desde tiempo atrás se le había ofrecido la posibilidad de escribir un ibro sobre su vida, ahora es cuando se siente preprada. Tras la entrega de premios de la Fundación Kike Osborne en Madrid ha reaparecido y comienza la promoción de ese libro. A lo largo de este último año la venezolana ha recibido terapia para tratar los recuerdos de dicho trauma que sigue sobrevolando. La redacción del libro ha reavivado la memoria, buenas y malas experiencias de una mujer que siempre se ha destacado por su afabilidad.