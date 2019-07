FaceApp, la moda viral de parecer un abuelo

Si hasta el momento la tendencia era ir en busca del elixir de la eterna juventud, que permitiera a las celebridades disimular sus años de experiencia, una reciente aplicación móvil ha revertido esta tendencia. La viralidad de FaceApp ha inundado las redes sociales con rostros repletos de arrugas, canas y alguna que otra calvicie. Los grupos de WhatsApp y los perfiles personales se han colapsado de instantáneas en las que, gracias a la tecnología, se puede imaginar casi a la perfección cómo será el rostro de alguien con la llegada a la senectud.

En este devenir de fotografías y parecidos (que siempre recuerdan al tío abuelo de la familia), los famosos no han querido ser menos y se han lanzado a lucir canas. David Guetta, Daddy Yankee, Luis Fonsi, Dani Martín, Juanes, Broncano o Risto Mejide, por citar solo a algunos, ya han compartido sus caras envejecidas. Todos ellos han mostrado a sus miles de seguidores el aspecto que tendrían si hubieran entrado en la ansiada tercera edad. A juzgar por las fotografías que se han podido ver estos días, son más valientes ellos que ellas.

Se suceden estampas de barbas blancas y miradas profundas, fruto de los surcos alrededor de los ojos. Hay quién se ha atrevido a hacerlo en pareja. Este es el caso del conductor del programa de La Sexta Zapeando, Frank Blanco, que posa feliz con su novia, la también comunicadora Sira Fernández. O la influencer italiana Chiara Ferragni y su novio. Una buena forma de imaginar cómo será su futuro juntos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Frank Blanco (@frankblanco_oficial) el 16 Jul, 2019 a las 8:52 PDT

El caso de Kiko Rivera es algo pintoresco. Y es que a pesar de los años que se aprecian en la foto no renuncia a tener un aspecto juvenil, gorra incluida. Bromea el Dj en su cuenta de Instagram así: "Hoy me he despertado y parece que ha pasado el tiempo muy rápido", escribía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kiko Rivera (@riverakiko) el 16 Jul, 2019 a las 6:23 PDT

En otros casos los parecidos recuerdan a otros rostros conocidos. Christian Gálvez, presentador de Pasapalabra, el concurso de Telecinco, recuerda, como él mismo indica al actor Harrison Ford o al padre de Bon Jovi. "Si va a ser así, firmo", bromea el presentador. O Melendi, cuyo parecido aleatorio recuerda al conocidísimo rostro de George Clooney.

Algunas de las personalidades más divertidas no han querido dejar pasar el momento. Han compartido también sus fotografías Paz Padilla o Joaquín, el jugador del Betis, al que la FaceApp le tiñe el pelo de blanco.

Al margen del aspecto más o menos entretenido del hecho, esta app le ha servido a muchos para hacer una reflexión de futuro. "Seré así seguro y ojalá, una señora mayor, sabia y feliz, y seguiré trabajando, Dios lo quiera", escribía la cantante Lolita al pie de su publicación.

Para terminar de rizar el rizo han sido muchos los que se han atrevido a envejecer rostros conocidos sin el consentimiento explícito de éstos, dando lugar a recreaciones de lo más variopintas. Entre ellas Tyra Banks, Kim Kardashian o Jennifer Aniston (una de las pocas famosas que aún no tiene Instagram), de la que se ha comentado que ésta es "la única forma de que la actriz envejezca".