2020 fue un año para olvidar, un año que se cobró demasiadas muertes debido a la pandemia de coronavirus. Los famosos no se libraron tampoco de una situación inédita que, en algunos casos, les condujo incluso a la muerte.

Lucía Bosé, la madre de Miguel Bosé, fue una de esas personas carismáticas que nos robó el covid-19. Dicen que murió sola en el hospital y tras de sí dejó a una familia que la adoraba. Actriz y artista polifacética; la mamma italiana de España falleció el 23 de marzo de 2020 a los 89 años de edad sin saber cocinar, como demostró en su última intervención televisiva, en Ven a cenar gourmet edition, de Cuatro. Ni falta que le hacía. Derrochaba vivencias y sabiduría, lo que la hacía ser inusualmente sincera en sus últimas entrevistas. Pero antepuso ser la matriarca de un clan de artistas a su personalidad arrolladora.Su gran amor, Luis Miguel Dominguín –"el torero" como ella le llamaba–, fue también su gran desgracia. Sus tres hijos (Lucía, Paola y Miguel), sus nietos y bisnietos compartían tras su fallecimiento una frase en sus redes: "la mariposa azul voló".

Pocos días antes, el 20 de aquel fatídico marzo de 2020, falleció también a causa del coronavirus Carlos Falcó, el marqués de Griñón. Fue presidente del Círculo Español del Lujo Fortuny y un empresario de éxito. Se casó en cuatro ocasiones y era padre de cinco hijos. Tenía 83 años.

El también Grande de España era reconocido por su labor profesional agropecuaria, con vinos, aceites y otros productos, en una empresa familiar emblemática. Su hija más conocida, y la que heredó su título por expreso deseo suyo, Tamara Falcó, es un personaje habitual de las revistas del corazón y fruto de su matrimonio con Isabel Preysler. Dejó una viuda, Esther Doña, con la que existían rumores de desavenencias, desmentidos por la propia pareja. Su amor por una mujer 40 años más joven que él despertó suspicacias en su entorno; sus hijos la acusaban de despilfarrar la fortuna familiar.

Carlos Falcó se sometió voluntariamente a un tratamiento experimental contra el covid-19 como última contribución a una vida plagada de amor, éxito, esfuerzo y trabajo.

El escritor y periodista vasco José María Calleja murió en Madrid en abril de 2020 a los 64 años, también a causa del coronavirus. Se fue demasiado pronto, como muchos de los que se llevó, y se sigue llevando, la pandemia. Defensor de la libertad de prensa y de los derechos civiles, nos dejó en un momento en el que muchas voces advertían de un retroceso de estas libertades en tiempos de pandemia.Calleja vivió en primera persona la defensa del periodismo –desde la palabra, la denuncia y los argumentos– enfrentándose sin miedo a ETA.

No tenía miedo a reconocer sus inclinaciones políticas ni a defender sus creencias y sus convicciones. Pero no engañaba a nadie, iba de frente y no ocultaba su simpatía por la izquierda más tradicional y cercana al PSOE. Con todo, tras su muerte, el mundo de la política lamentó su pérdida de manera unánime.

La realeza no se libró tampoco del azote de este virus mortal. María Teresa de Borbón-Parma, conocida como 'la princesa roja' por su oposición al régimen de Franco, nos dijo adiós también en marzo de 2020 en París. María Teresa tenía 86 años y era hija de Francisco Javier de Borbón y Braganza, príncipe de Parma y de Plasencia. Prima lejana del Rey Felipe VI, su parentesco con el monarca español era lejano. De hecho, su árbol genealógico estaba más próximo al de la familia real holandesa, ya que uno de sus hermanos, Carlos Hugo de Borbón-Parma, pretendiente carlista al trono español hasta su muerte en 2010, se casó con la princesa Irene de los Países Bajos, hermana de la anterior reina Beatriz.

El cantautor Luis Eduardo Aute fue otra víctima del virus, al igual que el ex presidente del Real Madrid Lorenzo Sanz, el histórico dirigente del PSOE Enrique Múgica, Francisco Hernando Contreras (El Pocero), y el antaño presidente de Repsol Alfonso Cortina, entre muchos otros.