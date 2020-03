Famosos positivos dan ejemplo en las redes

Nadie escapa al coronavirus, tampoco las celebridades. El número de infectados y de fallecidos no para de aumentar en todo el mundo, también el de recuperados, y según pasan los días la cartera de famosos afectados por el bacilo se incrementa. Precisamente la industria del cine y la televisión está entre las más afectadas por la pandemia. El último en verse afectado por el COVID-19 es el actor Idris Elba. El londinense confirmó el diagnóstico el pasado martes y calmó a sus fans, ya que se encontraba bien, aislado y "sin pánico". 2Ahora es el momento de estar vigilantes, lavarse las manos y mantener las distancias", aconsejó la estrella cinematográfica.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ