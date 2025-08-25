Fangoria y Nancys Rubias, una doble ración de glamur en la noche marbellí

Si hay una banda que sabe levantar al público, esa es Fangoria. Starlite Occident se ha transformado en un templo del pop irreverente con Alaska al frente y la habitual compañía de las Nancys Rubias como sacerdotes del exceso. Electropop, purpurina, pelucas y actitud, un plan que ha empezado siendo un conicerto y ha terminado en una fiesta por todo lo alto.

Primero, las Nancys Rubias. Mario Vaquerizo y su banda han montado un show donde todo cabe: pelucas imposibles, plataformas que desafían la gravedad y un humor tan kitsch como característico de ellas. Desde 2004, esta banda de glam-pop ha convertido la provocación en una religión. Cinco discos, temazos como Peluquitas, Me encanta o Alfabeto Nancy y una misión clara: que nadie se quede quieto. Mario, más divertido que nunca, ha jugado con el público y se ha marcado poses imposibles mientras coreaban cada estribillo.

Después, Fangoria. O lo que es lo mismo: Alaska y Nacho Canut, dos nombres que llevan más de tres décadas dictando las reglas del pop electrónico en España. Nacidos en 1989 tras despedirse de Alaska y Dinarama, Fangoria ha convertido la rareza en bandera mucho antes de que existieran hashtags. Su receta: bases electrónicas, letras que muerden y una estética siempre un paso por delante.

A quién le importa, Ni tú ni nadie, Dramas y comedias … no son canciones, son consignas culturales. El arranque con Carne, huesos y tú ha dejado claro que no venían a pasear. Hubo hits para dar y regalar, no solo de Fangoria, sino grandes éxitos de sus bandas anteriores, Alaska y Dinarama o Alaska y los Pegamoides: Retorciendo palabras, Cómo pudiste hacerme esto a mí o Perlas ensangrentadas. Alaska, magnética ha cambiado de look como quien cambia de filtro y cada golpe de sintetizador ha sido un recordatorio: ellos no siguen modas, las crean.

Pero la noche todavía guardaba un as bajo la manga. Mario Vaquerizo ha puesto la guinda a la fiesta con un DJ Set en el escenario Sessions. El vocalista de Nancys Rubias, convertido en uno de los personajes más carismáticos del pop español, ha vuelto a demostrar que la cabina también es su territorio. Entre himnos disco, clásicos del pop-rock y su inagotable energía, alargó la noche hasta convertirla en una celebración total. Porque cuando Alaska y Mario están en el cartel, la fiesta nunca acaba.

Entre el público, grandes amigas de los artistas como Paula Echevarría y Carmen Lomana no han querido perderse la cita. También rostros conocidos como el rapero Elio Toffana; el expresidente de México, Felipe Calderón; el presidente de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado; y la alcaldesa de Marbella, María Ángeles Muñoz, han disfrutado de una noche que ya se ha convertido en una de las más memorables de esta edición.