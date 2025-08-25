Fey y Marta Sánchez se unen para revivir el clásico “Azúcar Amargo”

Fey, ícono mexicano indiscutible de la música en español y referente de toda una generación, conmemora 30 años de carrera con el relanzamiento de uno de sus mayores éxitos, 'Azúcar Amargo', esta vez en colaboración con la reconocida cantante española Marta Sánchez.

La nueva versión del tema, que está disponible en plataformas digitales desde el pasado viernes 8 de agosto, reinterpreta con fuerza renovada un himno generacional que marcó el pop latino de los años 90.

Marta Sánchez y Fey / Salva Musté

Este encuentro artístico entre dos referentes del pop en español simboliza mucho más que una colaboración: es un homenaje a sus respectivos legados, al empoderamiento femenino en la música y al vínculo emocional que ambas mantienen con sus públicos. La canción fue presentada por primera vez en vivo durante el festival “Love the 90’s” en Madrid, donde Fey regresó a los escenarios españoles tras años de ausencia y sorprendió al público interpretando el nuevo Azúcar Amargo junto a Marta.

Este lanzamiento ha marcado el inicio de un nuevo álbum de Fey, con el que la cantante celebra su trayectoria y reafirma su influencia en la historia del pop latino. Por su parte, Marta Sánchez, con casi cuatro décadas de carrera, suma este proyecto a una lista de colaboraciones que confirman su estatus.