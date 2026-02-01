La fotografía más romántica de Victoria Federica y Jorge Navalpotro

La relación sentimental de Victoria Federica y Jorge Navalpotro Simón progresa adecuadamente. La sobrina del rey Felipe VI ha arrancado el nuevo año enamorada del empresario. La realidad es que ambos se conocen desde hace varios años, aunque su vínculo sentimental ha florecido en los últimos meses. La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar no ha realizado ningún posado con su nueva pareja en público, pero sí ha compartido con sus seguidores algunas fotografías que desvelan que su noviazgo goza de una excelente salud.

La nevada que ha sorprendido a muchos madrileños esta semana ha dejado estampas extraordinarias en la capital. Victoria Federica y Jorge Navalpotro han querido disfrutar de este acontecimiento histórico. La influencer ha compartido varias imágenes. Una de ellas ha llamado poderosamente la atención. La nieta del rey emérito ha publicado una fotografía en la que sus manos aparecen unidas a la de Jorge Navalpotro. La instantánea ha estado acompañada de dos emoticonos: un corazón y un copo de nieve.

La 'story' en la que aparecen dados de la mano durante la reciente nevada en Madrid. / INSTAGRAM

Aunque no salen sus rostros, Victoria Federica y Jorge Navalpotro están más unidos que nunca. La creadora de contenido ha recobrado la ilusión en el amor junto al empresario, que ya conoce al rey Juan Carlos porque viajó junto a su novia a Abu Dabi para estar en el 88 cumpleaños del abuelo de Victoria Federica. La joven mantiene una excelente relación con el rey emérito, “su persona favorita”.

Victoria Federica y Jorge Navalpotro, pillados en el aeropuerto de Madrid. / MEDIASET

Victoria Federica y Jorge Navalpotro se conocen desde hace años y frecuentan los mismos círculos. Por ello, no extraña nada que hayan congeniado tan bien. Ambos han coincidido en los veranos de Marbella y en los inviernos de Madrid. Jorge es el hijo de Eugenio Navalpotro y Amparo Simón. Su familia regenta varios negocios en Madrid, entre ellos la sala La Riviera y la discoteca Retro. El empresario casi comparte edad con Victoria Federica, ya que tan solo les separan unos meses. El próximo mes de junio cumplirá 25 años y su novia celebrará los 26 en el mes de septiembre.