La impactante y polémica entrevista concedida por Kiko Rivera a Jorge Javier Vázquez el viernes en el especial Cantora: La herencia envenenada, sigue originando reacciones. Y todo porque, entre las perlas que soltó el hijo de Isabel Pantoja, destaca el hecho de que, según él, su madre se quedó con la herencia que le dejó Paquirri y también con parte de lo que correspondía a sus dos hermanos por parte de padre, Francisco y Cayetano Rivera Ordoñez. Tras posicionarse públicamente del lado del dj –Fran llamando al programa al que acudió Kiko, y Cayetano a través de las redes sociales–, los dos hermanos Rivera Ordoñez también han entrado a formar parte del culebrón. El abogado de ambos, Joaquín Moeckel, anuncia que interpondrán las denuncias correspondientes para llegar al final de este asunto y conseguir los recuerdos de su progenitor que él mismo dejó dicho en su testamento que se quedaran.

"Más que anunciar algo importante, se trata de algo antiguo, la ejecución de una sentencia judicial que no se cumplió", manifestó el letrado en el programa Viva la vida de Telecinco. "En su momento el testamento de Paquirri, aparte de las cuestiones hereditarias, también hacía referencia a unos legados. Entre esas cosas había cierto material suyo como muletas y cosas personales del torero que dejaba para sus hijos como recuerdo. Esos legados Isabel Pantoja no quiso cumplirlos de manera voluntaria, Fran y Cayetano interpusieron una demanda judicial para obligar a Isabel a hacer esos legados, obteniendo una sentencia a favor de los hermanos y que nunca se cumplió voluntariamente. Misteriosamente cuando hay que entregar los bienes, sucede un robo en Cantora en el que desaparecen los bienes que ella estaba condenada judicialmente a entregar", explicó.

Ahora, que el propio Kiko ha confirmado públicamente haber visto las pertenencias de sus hermanos en Cantora, el abogado anuncia que Fran y Cayetano manejan dos vías: la penal y la civil. "Cuando una sentencia civil no se cumple por las buenas, se pide lo que se llama la ejecución civil en la que ya no existe una prescripción". Con estas palabras Moeckel deja claro que Cayetano y Fran continúan dispuestos a reclamar los objetos de su padre, ya que Pantoja podría haber incurrido en un delito de desobediencia u obstrucción a la administración pública por no obedecer la sentencia que le obligaba a cumplir con la voluntad de Paquirri.

"Hay una cosa que es clara; la persona que lo dice no es cualquier persona, es hijo de la señora que supuestamente no lo ha entregado. No es el testimonio de ninguna persona corriente, es un testigo cualificado", concluyó el referido abogado en Telecinco.

Francisco y Cayetano han reclamado durante años los trajes y trastos de torear de su padre (además de otras cosas) que les correspondían. "La esperanza no se pierde", manifestó el primogénito de Paquirri en 2017 durante una entrevista con Toñi Moreno. "No me gustaría estar en el pellejo de quien va a tener esa conversación con mi padre, que sea dentro de mucho, pero esa conversación la va a tener que tener sí o sí", puntualizó en alusión a Isabel Pantoja.