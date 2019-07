Fran Rivera, 'trending topic' por unas declaraciones sobre el 'Orgullo Gay'

Fran Rivera la ha vuelto a liar en Espejo Público. Si hace unas semanas se convertía en lo más comentado en Twitter por sus declaraciones sobre la trabajadora de Iveco que se suicidó después que un vídeo sexual suyo se publicase en un grupo de Whatsapp de sus compañeros de trabajo, esta vez el tema que ha convertido al colaborador de Susanna Griso en trending topic ha sido su opinión sobre la celebración del Orgullo Gay en Madrid.

En la mesa de tertulia en la que el torero colabora habitualmente estaban comentando unas manifestaciones realizadas por la presidenta de Vox Madrid, Rocío Monasterio, quien aseguró sobre el Orgullo que "cuando una madre y un padre salen a la calle del portal de su casa no tienen por qué encontrarse con ese espectáculo" en el que se "denigra la dignidad de la persona" realizando, a su parecer, exhibiciones "poco decorosas" y "actos explícitos sexuales en plena calle". Dichas palabras suscitaron malestar entre la mayoría de tertulianos, incluida Susanna Griso, pero el torero no dudó en mostrar su conformidad con las declaraciones de la política. Y no es al primera vez que entra al trapo y en redes sociales le critican.

"Yo no soy susceptible de que se me acuse de xenófobo (se equivocó, quería decir "homófobo"), ni mucho menos. Mis amigos gays no se ven representados", arrancó. "Hay actitudes que no se deben de permitir. Actitudes que dañan. Mis amigos gays me dicen que irían pero no van porque creen que se está perdiendo el sentido por el que protestamos. Ciertas actitudes hacen poco favor", explicó. "Imagínate una cabalgata igual, pero de hombres y mujeres heteros que hicieran lo mismo", cerró. Los demás colaboradores se mostraron bastante contrarios a estas palabras de Rivera, incluso Griso salió al paso. "Eso no me lo puedo imaginar porque es que no es comparable. La fiesta del Orgullo es reivindicativa", respondió la presentadora.

Al igual que Griso, las reacciones en Twitter no se han hecho esperar, fundamentalmente en contra de Rivera, al igual que los memes sobre sus declaraciones.

Cuando ves que Fran Rivera es TT, sin saber nada, escuchar nada, ni leer nada, ya sabes que ha dicho alguna gilipollez. — Leyre (@Leyre262) 4 de julio de 2019

¿Hasta cuando hay que explicarle a gente como Fran Rivera que si no hay cabalgata hetero es porque no han sido perseguidos y defenestrados?Entiendo que este y otros temas necesitan de mucha pedagogía pero ¿cuanta? Porque ya cansa el temita — Víctor Izquierdo (@VictorIzquier2) 4 de julio de 2019

Fran Rivera y la sinapsis de sus 2 neuronas pic.twitter.com/JdnfUW1exG — Sibilla (@Metemuia) 4 de julio de 2019

El problema no son sólo las memeces de Fran Rivera, el problema es que hay un programa de televisión que le paga para decirlas. pic.twitter.com/fRs2tbn6TO — Javier Gallego Crudo (@carnecrudaradio) 4 de julio de 2019