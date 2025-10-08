Fran Rivera sorprende a Lourdes Montes con una bonita declaración de amor

Lourdes Montes ha concedido su primera entrevista en televisión en el programa Y ahora Sonsoles. La diseñadora sevillana, que lleva más de diez años de matrimonio con Fran Rivera, con el que tiene tres hijos en común, siempre ha optado por permanecer en un segundo plano. Ahora, ha dado un paso adelante para desvelar algunos detalles de su relación con el torero y hablar de los problemas que arrastra su marido con sus hermanos Kiko y Julián.

La diseñadora ha desvelado cómo fueron sus inicios con Fran Rivera. “No era mi amor platónico, aunque tenía la carpeta forrada con fotos de toreros y uno de ellos era Fran”, ha comenzado diciendo. Cuando ambos se conocieron ella tenía novio. “Fran fue muy insistente y al final me conquistó por pesado”, ha comentado entre risas.

Para Lourdes, el peor momento de su matrimonio llegó con la retirada de Fran de los ruedos. “Lo pasó muy mal y nos repercutió como pareja, Hablamos mucho y llegamos a acuerdos, el tema es que él se encontrara otra vez. Evolucionó, se ha reinventado y ahora está en una etapa muy buena. Hay que tener paciencia y ser muy generosa”, ha explicado.

Sonsoles Ónega le ha preguntado por la relación que mantiene Fran con sus hermanos. Lourdes ha tratado el asunto de una manera muy sincera y sin desviarse de la pregunta. “No es agradable y sería maravilloso que la relación fuera de otra manera. Con Kiko no ha convivido y con Julián muy poco, la sangre no es suficiente. Los quiere, pero esto llega hasta dónde llega y si no hay feeling pues se llega hasta donde hay, no va a hacer un esfuerzo sobrehumano”, ha aclarado.

Con Julián ha sentido una gran decepción. “Era con el que mejor me llevaba, y de pronto descubrí un Julián que no conocía y me defraudó. Su cariño y su apego no era real, era interesado y me dolió. Él necesitaba dinero y por primera vez Fran le dice que no y Cayetano también y entonces nos dice que va a la tele. Los dos hermanos le han ofrecido que vaya a su casa de Ronda a vivir y darle un trabajo”, ha destacado. La sevillana ha confesado la reacción de su marido cuando vio a Julián en la televisión. “Vi llorar mucho a Fran mientras le ponía como los trapos en la tele cuando le había ayudado mucho, muchísimo”, ha señalado.

La traca final de la entrevista ha sido la sorprendente declaración de amor de Fran Rivera a su mujer en pleno directo. Un hecho sin precedentes en una persona que no suele exteriorizar sus sentimientos. “Lourdes es una gran desconocida, es increíble y con unos valores sobre lo que está bien y mal. Ella antepone el amor a los suyos ante todo lo demás. Es la mujer más maravillosa que he conocido. Es mi faro y mi timón y sin ella estaría perdido. Doy gracias cada noche de acostarme y levantarme con esta mujer tan increíble. Ella ha demostrado que es la fuerte de la familia”, ha declarado en su intervención telefónica