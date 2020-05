Fran y Cayetano Rivera reaparecen en la televisión

A pesar de la distancia social provocada por el confinamiento, estos días se están produciendo reencuentros muy esperados, a los que hay que sumar ahora el protagonizado por los hermanos Francisco y Cayetano Rivera.

La reconciliación, después de que se hablara de un distanciamiento provocado por una discusión a raíz de la última corrida goyesca de Ronda, se produjo nada menos que en televisión, en el programa Espejo público. Aunque fuera a través de videollamada, se produjo algo inédito: ha sido la primera vez que los hijos mayores de Carmina Ordóñez coinciden en televisión. En el espacio presentado por Susanna Griso no solo han contado cómo están viviendo el confinamiento estos días, cada uno con su familia, el mayor en Ronda junto a su mujer, Lourdes Montes y sus hijos, y el pequeño en Sevilla con Eva González y su hijo.

Pero la aparición de los hermanos Rivera se produjo más bien para denunciar las amenazas que han sufrido por personas supuestamente llamadas "animalistas", en el caso de Cayetano hace muy poco. "En esta ocasión recibí bastante mensajes de odio, violentos, no solo a mí sino a mi familia. Y no lo voy a consentir", declaró. Fran señaló que él ha pasado por lo mismo también: "yo he denunciado y no sirve para nada, o cambia la ley o si no... Hay que ser firmes y contrarios a esta situación".