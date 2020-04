Froilán y Mar Torres: la enésima ruptura

Mar Torres, la nieta del fundador del grupo El Pozo, ha anunciado su ruptura con Felipe Juan Froilán, el hijo de la infanta Elena. Una separación con la que los jóvenes dan por finalizada una relación que comenzó en 2017 y que ha estado repleta de altibajos. Según explica la propia Mar, el noviazgo ha terminado de forma cordial con el sobrino de Felipe VI , y ahora sólo son amigos. "Yo tomé la iniciativa, pero fue algo de los dos", asegura en una entrevista a la revista ¡Hola! "Le sigo queriendo muchísimo. Si necesita algo de mí, yo voy a estar. Y si yo necesito algo de él, sé que él va a estar", sostiene.

La verdad es que hace tiempo que no se les veía juntos ni en sus redes sociales ni en Madrid. Decidieron terminar su historia de amor antes de que el confinamiento llegara a España. Froilán empezó unas prácticas empresariales en Londres a principios de 2020, pero se suspendieron a causa de la pandemia y regresó España. Mar, tras terminar unas prácticas en la universidad de Murcia, en el área científica y técnica de investigación, regresó a Madrid, donde ha estado cumpliendo la cuarentena en su casa familiar. El hijo de la infanta Elena, por su parte, está pasando el aislamiento en un lujoso hotel de Marbella.

Froilán y Mar se conocieron en 2014 en el internado Sagrada Familia de Sigüenza donde ambos estudiaban. Al principio, lo suyo era una simple amistad, pero con el paso del tiempo en 2017 su relación dio un paso más y comenzaron a salir. Un amor joven que a final de año terminó rompiéndose, según ellos, por la "presión mediática". La pareja seguía viéndose como amigos, hasta que en el verano de 2019 surgieron rumores sobre una posible reconciliación, información que finalmente fue confirmada al desvelarse que la pareja había pasado las vacaciones juntos. Desde entonces ya no se escondieron de las cámaras.

Tanta era su exposición que la propia joven llegó a ofrecer una entrevista en el mes de diciembre pasado a la revista Vanity Fair en la que hablaba de cómo era su relación con Froilán y con su familia. "Él es mi bastón y yo el suyo. Nuestra relación no se va a acabar nunca. Siempre vamos a ser amigos", aseguró.

Su noviazgo estaba tan afianzado que la joven incluso conoció a la abuela de su novio, la reina Sofía, durante un evento: "Estaba nerviosa por saludarla. Tras el acto le pregunté a Felipe que qué le había parecido a su abuela. Me dijo que a la reina emérita le había gustado para él. Le caí bien", contó Mar.

Desde hace unos meses se ha convertido en un personaje mediático, a pesar de que a Froilán no le gusta nada que aparezca en la prensa rosa (no sabemos si tampoco las numerosas cirugías estéticas a las que ya se ha sometido a sus 22 años). Mar ve su futuro ligado al mundo de la moda, tal vez como estilista o diseñadora, trabajo que pretende compaginar con la faceta de influencer que ya dessarrolla en Instagram. Sea cual sea su futuro, parece que ya no irá ligado al de Froilán. Aún así, deja la puerta abierta a una posible reconciliación sentimental. "Pero, en este momento, creo que lo mejor es que cada uno tenga su camino", confiesa.