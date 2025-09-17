El funeral de la duquesa de Kent, el rey Carlos III no ha estado acompañado de Camila

Katherine, duquesa de Kent, casada con un primo de la fallecida reina Isabel II, ha sido despedida este martes en la catedral católica de Westminster en Londres. Estuvieron presentes el rey Carlos III, y los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, que acompañaron en todo momento al monarca.

El responso se ofició con una misa de réquiem en el primer funeral de este tipo para un miembro de la monarquía en la historia moderna británica desde el año 1701. La duquesa profesaba la fe católica desde 1994 y fue la primera persona de la familia real británica en convertirse al catolicismo desde hace tres siglos.

Durante la ceremonia, se interpretó un lamento escocés con gaitas, el mismo que sonó durante el funeral de Isabel II en 2022, por parte de un músico del regimiento de los Royal Dragoon Guards, mientras el ataúd, labrado en sauce inglés y cubierto con un estandarte real, procesionó por el pasillo central de la catedral católico.

Los príncipes de Gales en el funeral de la duquesa de Kent

La reina Camila, esposa de Carlos III, no acudió al acto debido a una “sinusitis aguda”, según informó el Palacio de Buckingham. La consorte debería de estar recuperada de cara a la visita de Estado del presidente estadounidense, Donald Trump que se inicia hoy.

La despedida a la duquesa de Kent es el primer funeral real que se oficia en la catedral de Westminster, situada en el barrio londinense de Victoria, desde su construcción en 1903. La misa fue conducida por el cardenal Vincent Nichols, arzobispo de la diócesis de Westminster. El papa León XIV, a través del nuncio apostólico en el Reino Unido, el arzobispo español Miguel Mauri Buendía, expresó este martes en una carta dirigida al soberano británico sus “profundas condolencias” por el fallecimiento de su familiar, llevándole consuelo en sus palabras.

El pésame de mútliples figuras se ha dirigido al viudo duque de Kent , y a los hijos y nietos de la fallecida. en este momento de dolor”. “Me uno a todos aquellos que dan gracias a Dios Todopoderoso por el legado de bondad cristiana de la duquesa, visible en sus muchos años de dedicación a sus funciones oficiales, su patrocinio de organizaciones benéficas y su esmerado cuidado de las personas vulnerables de la sociedad”, manifestó el pontífice.

La duquesa de Kent entrega a Conchita Martínez el trofeo de su victoria en Wimbledon

La duquesa falleció el pasado 5 de septiembre a los 92 años. Desde finales de los 90 vivía independiente a su marido, el duque de Kent , del que no llegó a divorciarse y con quien tuvo tres hijos: Jorge, conde de San Andrés, Elena y Nicolás.

El féretro llegó al templo católico londinense este lunes, portado por ocho guardias reales después de permanecer varios días en la capilla privada del palacio de Kensington, mientras que las banderas del Reino Unido se mantuvieron a media asta durante el responso.

Katherine Kent fue muy querida en el Reino Unido, y se la conocía por su pasión por la música y su relación con el torneo de tenis de Wimbledon, cuyos premios entregó entre 1969 y 2001 En 2002 se retiró de la vida pública y renunció al tratamiento como ‘alteza real’ para comenzar a enseñar música como ‘la señora Kent ‘ en una escuela pública, lo hacía de incógnito y donde permaneció hasta 2010.

Al término de las exequias, el féretro fue llevado al cementerio real de Frogmore, en los terrenos del castillo de Windsor, a unos 40 kilómetros de Londres, donde se depositaron sus restos en una ceremonia privada.

mas/jm/psh