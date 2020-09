Palomo Spain lanza su primera colección de gafas

Palomo Spain se ha convertido en una referencia de la moda española dentro y fuera de nuestras fronteras. Los diseños del cordobés son fácilmente identificables y no hay prenda que se le resista. Ahora, el diseñador lanza su primera colección de gafas en colaboración con Mó, de Multiópticas.

La colección, llamada Palo-Mó, surgió de forma fluida entre ambos, ya que el diseñador acostumbra a llevar gafas de sol en su día a día, tal y como él mismo explica: "Siempre he sido amante de las gafas de sol como accesorio. Las he coleccionado y me he fijado mucho en lo que pasaba en el mercado, así que tengo bastantes referencias. Es una línea que siempre he querido tener en Palomo desde el inicio, pero al final es un mundo muy concreto en el que hay que encontrar al partner perfecto para lanzarse. Ese momento llegó con Multiópticas porque mostró interés en desarrollar lo que tenía en mente. Ahora nace una primera colaboración, pero espero que sean muchas más".

Palo-Mó cuenta con un total de tres modelos de gafas unisex, cada uno disponible en tres colores. Asimismo, los nombres rinden tributo a amigos y compañeros de Alejandro Palomo y cada una cuenta con una estética concreta. "Pol es el nombre del modelo de graduado, porque es un chico que siempre utiliza gafas de ver y me encanta cómo las lleva, quería hacer algo que estuviera inspirado en él. La gafa Kito tiene una estética muy de principio de los 2000. Alicia es un modelo más 70 y lleva el nombre de una colaboradora a la que siempre consulto, es la estilista de mi trabajo y, en el proceso creativo, me fue dando algunos tips, por eso tenía que llevar su nombre. El modelo Agueda es el más moderno, ella es mi relaciones públicas desde siempre y una mujer que me inspira desde que la conocí", explica el modisto.

Cada modelo cuenta con una versión colorida y atrevida, y otra oscura más fácil de llevar. Asimismo, destaca la ligereza de las mismas, algo muy importante para el diseñador que cuenta que su gafa perfecta tendría que ser ligera, ya que las pesadas al final no resultan cómodas para el día a día.

Además, cada gafa viene acompañada de un estuche especialmente diseñado para esta colección: cuadrado, negro mate y envuelto en una especie de arnés (que representa el fetichismo del coleccionismo de gafas) al que puede añadirse una correa, haciendo así que pueda ser un complemento per se.

Cada gafa cuesta 49 euros y pueden encontrarse en todas las ópticas y en la web de Multiópticas.

Respecto a la inspiración, Alejandro Palomo ha querido hacer una campaña centrada en el amor libre y desinhibido, protagonizada por tres amigos entre los que estalla un romance.