Gloria Camila y Álvaro García: fiesta de cumpleaños con la reconciliación como regalo

Gloria Camila ha aprovechado la celebración de su 30 cumpleaños para confirmar su reconciliación con Álvaro García, una decisión que afecta a su vida personal y con la que cierra la carpeta de Manuel Cortés. La hija de Rocío Jurado y Ortega Cano ha organizado una fiesta de época ambientada en Wall Street para celebrar su entrada en una nueva década. “Me lo pasé increíble, fue una fiesta superguay, con una temática increíble. Todos se curraron el look”, ha comentado en El tiempo justo.

A la fiesta han acudido sus seres queridos. No ha faltado su padre José Ortega Cano, su hermano José Fernando o su sobrina Rocío Flores, entre otros miembros destacados de la familia y sus amigos más cercanos. La gran sorpresa de la fiesta llegó de la mano de Álvaro García, que se pegó la paliza de carretera desde Cádiz para acompañar a Gloria Camila en esta ocasión tan señalada. “Yo no vi redes, no tenía teléfono y apareció en la puerta”, ha desvelado la influencer.

Gloria Camila ha compartido el vestido de época que ha llevado en su fiesta de cumpleaños. / INSTAGRAM

Álvaro García, que también celebraba su cumpleaños, se plantaba en la fiesta sin avisar previamente. “Nos fuimos a celebrarlo juntos, hemos soplado las velas juntos”, ha confesado. Sus compañeros de programa han insistido sobre la reconciliación de la pareja tras la sorpresa del cumpleaños. “Yo estoy donde quiero estar y con quien quiero estar”, ha explicado para confirmar esta nueva etapa de su vida sentimental.

Gloria Camila y Álvaro García a su llegada a Madrid del famoso viaje a Venecia. / EP

Lo cierto es que después de unos meses de idas y venidas y con el affaire de Manuel Cortés como impedimento, la pareja apuesta por una nueva oportunidad cuando todo parecía perdido. La colaboradora de Mediaset y el cantante han dejado a un lado sus diferencias, sellando su reconciliación con una imagen de ambos soplando las velas por sus respectivos cumpleaños. Por lo tanto, Gloria Camila recupera la estabilidad junto a su Persona Vitamina, Álvaro García.