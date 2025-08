Gloria Camila, estupefacta ante las condiciones de vida de la familia de Michu en Arcos

Un equipo del programa Fiesta ha viajado hasta Arcos de la Frontera para conocer en qué condiciones viven Inma y Tamara, la madre y la hermana de Michu. Ambas se encuentran en pie de guerra contra la familia de Ortega Cano por la custodia de Rocío, la hija de Michu y José Fernando. El magacín de Telecinco se ha topado con un barrio humilde que presenta unas condiciones precarias y en el que incluso ha habido algún tiroteo.

La reportera Arabella Otero ha comprobado de primera mano cómo es el barrio en el que viven Inma y Tamara. En el edificio reza el siguiente mensaje a modo de grafiti: “La profesión más antigua del mundo”. La reportera y el operador de cámara del programa han conseguido entrar en uno de los pisos del modesto edificio.

“Me dio un escalofrío cuando entré en esa vivienda. Tendría unos treinta y cinco metros cuadrados, cables pelados, empaques entre enchufes, bombonas a la vista que, si enciendes algún mechero podría haber cualquier desgracia. Son viviendas bastante poco seguras, pero, no quedándonos en eso, nada más entrar al portal son unos boquetes que me llaman bastante la atención”, ha descrito la reportera en un primer instante.

Arabella ha ofrecido más detalles sobre los boquetes del edificio. “Le pregunto a uno de los vecinos que me estaba ayudando en la investigación que a qué se debían esos boquetes y me hablan de tiroteos. Y no de uno, sino que en esta zona en la que hay dos edificios, uno enfrente de otro, ha habido en varias ocasiones tiroteos”, ha explicado.

El equipo de Fiesta ha podido hablar con Tamara antes de abandonar el edificio. La hermana de Michu ha dado su versión sobre las condiciones de vida a la que se enfrentan diariamente ella, su madre y la pequeña Rocío. “Esto es por fuera y lo que importa es por dentro”, ha declarado.

Gloria Camila, presente en el plató del programa, se ha quedado en shock tras conocer el barrio en el que viven Tamara e Inma. La hija de Rocío Jurado y Ortega Cano no sale de su asombro cuando ha comprobado a través de las imágenes las condiciones de vida en la que la familia de Michu quiere criar a su sobrina Rocío.