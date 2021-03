Es la segunda corrección que hace el príncipe Guillermo a las manifestaciones de su hermano Enrique a Oprah Winfrey en la polémica entrevista televisiva. La primera vez fue públicamente, y dijo que su familia "no es racista en absoluto". Ahora, según asegura una fuente cercana a los Cambridge en el Sunday Times, el hijo mayor del príncipe de Gales ha negado la situación de encierro a la que aludía su hermano con respecto a su papel como heredero del heredero al trono británico. "No estoy atrapado". Y añade: "El príncipe Guillermo ha aceptado su papel y el camino trazado para él. Es en gran medida el nieto de su abuela y tiene el sentido del deber y el servicio''.

Entretanto la brecha entre los dos hermanos cada vez se hace más insalvable, Enrique sigue su camino y ahora habla del "enorme vacío interior" que le dejó la pérdida en 1997 de su madre, Diana, en el prólogo de un nuevo libro destinado a hijos de trabajadores sanitarios que han perdido a un ser querido durante la pandemia.

Según The Times, el duque de Sussex, de 36 años y que ahora vive en Estados Unidos con su esposa, Meghan, y el hijo de ambos, Archie, afirma que, con el tiempo, ese vacío se fue llenando "con amor y apoyo", y dice a los pequeños que se sentirán "mejor y más fuertes" cuando estén listos "para hablar de ello". En el emotivo texto, Enrique, que espera su segundo hijo, explica que al principio no quiso "creer o aceptar" la muerte de su madre, que falleció en un trágico accidente de coche en París, pero lo ayudó pensar que su "espíritu, amor y recuerdos" perduran. "Puedes sentirte solo, puedes sentirte triste, puedes sentirte enfadado o puedes sentirte mal. Este sentimiento pasará", escribe el hijo menor del príncipe Carlos y Diana de Gales, que elogia la labor de quienes se dedican a "ayudar a los demás".

El libro, titulado Hospital by the Hill (El hospital junto a la colina), escrito por Chris Connaughton con ilustraciones de Fay Troote, cuenta la historia de un niño que debe aceptar la muerte de su madre, que trabajaba en el centro hospitalario. Promovido por la organización de ayuda al duelo infantil Simon says, se entregará a todos los menores que hayan perdido a un ser querido empleado en el sector sanitario, como parte de los eventos del Día de la Reflexión, previsto para el martes en el Reino Unido para conmemorar el primer aniversario del confinamiento inicial por la pandemia.