Harry Styles, en su mejor momento profesional y personal

Harry’s House es el título del nuevo disco de Harry Styles que, según los expertos musicales, muestra la madurez del cantante salido de la recordada boyband One Direction. Pese a que aún no ha cumplido 30 años, el cantante lleva ya más de una década de carrera y eso se nota en temas como As It Was, el primer single que vio la luz y al que después han seguido otros tantos menos comerciales pero en los que Styles ha impregnado su verdadero carácter.

Harry Styles se dio a conocer en X Factor, el OT británico, con tan sólo 16 años. Simon Cowell, el creador del formato, vio en él talento pese a que no llegó muy lejos en el programa. Junto a otros cuatro chicos, Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson y Zayn Malik, fundaron One Direction el año 2010. Se convirtieron en la banda de moda y millones de fans confirmaron su boom. En 2015 salió del grupo Malik y, al año siguiente, llegó la separación definitiva.

En el terreno sentimental, Styles, de 28 años, es noticia también por su relacion sentimental con la actriz Olivia Wilde, diez años mayor que él. Una historia que surgió con polémica incluida pues cuando se dio a conocer que estaban juntos, ella todavía estaba casada con Jason Sudekis. Desde julio de 2021 que los paparazzi les sorprendieron por primera vez juntos y en actitud cariñosa, el noviazgo parece ir viento en popa.