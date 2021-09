El primer hijo ilegítimo de Alberto II ya es mayor de edad

Alexandre Grimaldi-Coste, el hijo ilegítimo del príncipe Alberto II de Mónaco, al que la revista Vanity Fair definió como “muy guapo pero sin título dinástico”, acaba de cumplir 18 años llevando una vida discreta, alejada de la corte monegasca.

Pese a que al principio de su vida su padre no quiso saber nada de él, apareció en público por primera vez, acompañado de su madre, Nicole Coste, en la última gala de la Cruz Roja, cita ineludible para la familia Grimaldi, el pasado julio. “.. este muy elegante y hermoso joven fue uno de los invitados privilegiados. Una mirada vivaz, una sonrisa cautivadora, Alexandre Grimaldi-Coste está en su casa en Mónaco”, escribió la revista Vanity Fair entonces.

Alexandre Eric Stéphane nació en París el 24 de agosto de 2003, tras una fugaz relación entre el entonces príncipe heredero monegasco con la ex asistente de vuelo de la aerolínea Air France Nicole Coste, nacida en Togo.

El romance había comenzado el 13 de julio de 1997 en un vuelo entre París y Niza en el que Alberto conoció a Nicole, y que marcó el inicio de una relación de cerca de cinco años dominada por la discreción, en particular cuando se veían en el Principado.

La relación se enfrió a finales de 2002, pero en enero del año siguiente Coste llamó al príncipe Alberto para decirle que después de un vuelo a Nueva York había olvidado tomarse la píldora y se había quedado embarazada. Consiguió del ahora soberano monegasco una especie de pensión de 10.000 euros mensuales, además de un todoterreno BMW y una mansión en la localidad de Villefrance-sur-Mer en la Costa Azul, valorada en dos millones de euros.

Pero la ex azafata no se conformó con la seguridad material y quiso que el niño pudiera criarse con su padre. Contrató a uno de los abogados franceses más mediáticos, Gilbert Collard, que le aconsejó hacer público el caso para ejercer más presión.

Alberto reconoció el 15 de diciembre de 2003 en un acto privado y confidencial ante un notario parisino al hijo de Coste, con un documento en el que se precisaba que dicho reconocimiento no se inscribiría en el registro civil hasta la muerte de Rainiero III. Cuando Rainiero murió, con el argumento del temor a que el nuevo soberano no mantenga sus promesas por la distancia que le manifiesta, la ex azafata decide forzar la situación y hablar con la revista Paris Match.

El 7 de julio de 2005, tras el período de duelo por la muerte de Rainiero, Alberto II reconoció públicamente a Alexandre como su hijo y le concedió el apellido de la dinastía, Grimaldi. Esto, sin embargo, no tuvo consecuencias en la monarquía monegasca, puesto que su Constitución precisa que heredarán el trono los “descendientes directos y legítimos”, es decir, salidos de un matrimonio civil y católico. Al haber nacido fuera del matrimonio, el primogénito de Alberto no puede reclamar su derecho el trono de Mónaco; eso sí, puede heredar su parte correspondiente de la fortuna de su padre.