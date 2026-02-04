El hijo de Mette-Marit dedica su declaración por violación a atacar a la prensa

Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette -Marit de Noruega, negó este miércoles en el juicio contra él por violación en Oslo que su madre manipulase su teléfono antes de entregarlo a la policía y acusó a los medios de comunicación de acosarlo toda su vida.

“Se ha especulado con que mamá sacara la tarjeta de datos, pero eso no ocurrió”, aseguró Høiby, en alusión a la primera vez que fue retenido por la policía noruega en agosto de 2024, después de un incidente violento en casa de una exnovia.

La policía encontró fotos y vídeos de mujeres desnudas y de sexo en sus dispositivos electrónicos que el acusado habría tomado sin su consentimiento y que constituyen una parte clave en las pruebas contra él.

Høiby, de 29 años y que no es miembro de la Casa Real, dedicó gran parte a atacar a los medios, que le habrían “perseguidodesde que tenía tres años. Me han acosado”, confesó entre lágrimas. ijo entre lágrimas Høiby, que calificó de “muy difícil” tener que hablar delante de tanta gente.

La declaración se hizo a puerta cerrada, pero los medios acreditados en el juicio pudieron seguirla desde otra sala.

El juicio está sometido a numerosas restricciones, que incluyen la prohibición de mostrar imágenes del acusado y limitan la reproducción de testimonios y de algunas pruebas.

La acusación contra Marius Borg incluye 38 delitos, entre ellos cuatro casos de violaciones a distintas mujeres mientras dormían, seis de conducta sexual vejatoria y otros de agresiones, amenazas, infracción grave de la ley de narcóticos, daños, alteración del orden público y de tráfico.

Høiby, que sólo ha admitido agresiones y otros delitos menos graves, se declaró ya la víspera, en el primer día del juicio, no culpable de las violaciones -que considera fueron sexo voluntario-, de filmar sin consentimiento a varias mujeres y de maltrato.

Y este miércoles ofreció una versión distinta a la de la primera joven interrogada en el juicio por una supuesta violación ocurrida en diciembre de 2018 en una fiesta en el sótano de Skaugum, la residencia oficial de los príncipes y donde él vivía.

La joven declaró que habían tenido sexo voluntario en el baño pero que pararon a petición de ella, un episodio que el joven dijo no recordar, aunque afirmó que sí lo hicieron durante esa noche en otro momento de forma consensuada.

Confrontada con vídeos e imágenes íntimas suyas de esa noche tomadas por Høiby, la joven se mostró sorprendida y aseguró que debía haber sido drogada previamente.

Høiby no recuerda haber grabado nada esa noche y resaltó que guardaba fotos y vídeos en varios dispositivos para evitar que otros los vieran y aseguró no habérselos mostrado a nadie.

El hijo de Mette -Marit ha admitido con anterioridad tener problemas con el alcohol y otras drogas además de padecer trastornos psíquicos.

La Justicia noruega decretó el lunes prisión preventiva de cuatro semanas para Høiby -que según la agencia NTB estuvo hospitalizado desde el domingo debido a motivos desconocidos- por nuevos delitos de agresiones y amenazas que están siendo investigados.

Organizaciones piden explicaciones sobre Epstein

El juicio comenzó pocos días después de las nuevas revelaciones sobre la relación de amistad entre Mette -Marit y el pederasta convicto estadounidense fallecido en 2019 Jeffrey Epstein, lo que ha aumentado la presión sobre la Casa Real noruega.

“Jeffrey Epstein es responsable de sus acciones. Debo asumir responsabilidad por no investigar mejor el trasfondo de Epstein y por no darme cuenta lo suficientemente rápido de la clase de persona que era”, señaló en un escrito Mette -Marit, lamentado su “escaso juicio” y mostrando “vergüenza”.

La Casa Real confirmó este miércoles al diario Aftenposten que Mette -Marit ha suspendido un viaje al extranjero previsto para estos días, sin explicar la razón. Cuatro organizaciones de la veintena de las que es protectora la princesa han enviado este miércoles una carta a la Casa Real para que se investiguen los contactos de Mette -Marit con Epstein.