Hillary Clinton sale en defensa de Meghan Markle

Hillary Clinton ha mostrado su apoyo a la duquesa de Sussex de la que se reconoce fan, como ha confesado en una entrevista en The Sunday Times. La ex secretaria de Estado ha opinado sobre el enfrentamiento de Enrique y Meghan a los medios, y las críticas que está recibiendo ella por este asunto. "Nuestras leyes son muy diferentes, pero la forma en la que ha sido tratada es inexplicable", afirma Clinton. "Creo que si el motivo es racial, todos ellos son una vergüenza", concluye la ex candidata a la presidencia de Estados Unidos.

Esta no es la primera vez que la política muestra su apoyo y admiración a la esposa del príncipe Enrique.

En septiembre, cuando la duquesa sacó una colección cápsula de ropa cuyos beneficios van destinados a Smart Works, una asociación que ofrece asesoramiento y ropa a mujeres desempleadas que van a presentarse a una entrevista de trabajo, Hillary ya utilizó sus redes sociales para hablar de ella. "Me inspira mucho cómo Meghan Markle representa a los Estados Unidos en Reino Unido y en el escenario mundial", dijo entonces, "El nuevo proyecto de Meghan: ayudar a @SmartWorksCharity a equipar a las mujeres que han estado fuera del mundo laboral con los atuendos de oficina necesarios que necesitan para sentirse seguras en las entrevistas de trabajo y lo que viene después. La capacidad de ganar su propio sueldo es una parte clave de la igualdad económica, social y cultural de las mujeres, y todo puede comenzar con algunos trajes elegantes".