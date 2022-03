'Hoss Intropia' llega a Madrid pisando fuerte

Con la actriz Macarena García como invitada junto a las embajadoras de las últimas dos campañas Alejandra Osborne, Eugenia Osborne, Claudia Osborne, Ana Cristina Portillo, Laura Ponte, Alejandra Onieva y Alba Galocha, la firma Hoss Intropia se ha estrenado este miércoles en la pasarela madrileña.

Con casi veinte años de historia, y desde 2019 dentro del grupo Tendam, el desfile de Hoss Intropia se desarrolló en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles bajo el formato See Now, Buy Now y en el marco de la 75 edición de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid, transportando a más de 250 asistentes a celebrar y retomar la alegría de vivir.

Con Eres Verbena, la firma trasladado a esas veladas interminables con amigos y música en verano. Con la intención de generar sensaciones como el disfrute, la diversión y la felicidad, este debut supuso para Hoss Intropia una vuelta a sus raíces para recuperar la artesanía, sus sofisticados bordados, así como sus estampados étnicos y florales. Esta colección propone una selección de piezas que están diseñadas para vestir del día a la noche, y brillar en ocasiones especiales.

La directora creativa Alejandra Valero presentó una propuesta con predominancia de blusas y vestidos vaporosos, kimonos bordados, pantalones fluidos, chalecos y prendas de punto.

ManéMané, capitaneada por Miguel Becer, regresó a Madrid con una propuesta que fusiona su identidad, la del “folclore español, la tradición, pero con una visión de futuro”, con Tanzania, tras un viaje revelador del director creativo de la firma.

La diseñadora cordobesa Juana Martín, por su parte, llevó a Madrid es Moda la exposición El camino recorrido, en la que bucea en sus más de veinte años de trayectoria, con estilismos que representan su evolución y distintas etapas. Un viaje hacia los interiores de la firma y otro a los exóticos Emiratos Árabes.