Ignacio Batallán, así es el discreto novio de Melody y padre de su hijo Cairo

Melody apura los días para representar a España con Esa diva en el Festival de Eurovisión, que este año se celebra en Basilea (Suiza). La artista de Dos Hermanas, tras una carrera de altibajos durante varias décadas, afronta la oportunidad de su vida inmersa en una de sus mejores etapas, tanto a nivel profesional como personal.

En el ámbito personal, hay una persona que tiene mucho que decir. Se trata de Ignacio Batallán, su novio y gran apoyo en estos momentos. La pareja de Melody ya se encuentra en Basilea para estar cerca de la cantante en una cita que puede cambiar el rumbo de su carrera profesional.

Ambos vivieron uno de los mejores momentos de su vida hace algo más de un año. Y es que el 15 de febrero de 2024 vino al mundo Cairo, el hijo de la intérprete de Esa diva con el deportista argentino, que siempre se ha mantenido en un segundo plano. Melody e Ignacio han sabido llevar su relación en la más estricta intimidad. Apenas existen fotografías de ambos juntos, salvo algunas en las que comparten entrenamiento.

La cantante sevillana ha compartido muchos entrenamientos con el padre de su hijo Cairo. / INSTAGRAM

Con el nacimiento de Cairo, el hijo de la pareja, los focos apuntaban hacia el padre de la criatura, que hasta el momento había permanecido en el anonimato. La propia Melody señalaba en el programa Fiesta que ambos procedían de dos mundos muy diferentes. “No soy una persona de hablar de mi vida personal y me gusta cuidarme mucho. Yo he elegido cantar, pero mi pareja no y tengo que respetar eso. Hay personas a las que les gusta y otras a las que no”, dijo en el programa de Telecinco.

Melody conoció a su actual pareja en 2021 porque era su entrenador personal en Trainme Entrenamiento y Nutrición, un centro deportivo de Fuengirola por el que ha pasado el mismísimo Rafa Nadal, tal y como se observa en las redes sociales. Ignacio vive por y para el deporte. Cuenta con su propio centro de entrenamiento y hasta con un club de voleibol en Fuengirola, un deporte que practica de manera profesional.

El discreto y fornido novio de Melody, que también ha trabajado como modelo, ya contaba con una hija cuando tuvo a su primer hijo en común con la cantante de Esa diva. Sofía es su hija mayor fruto de una relación anterior. Hace unos años felicitaba a sus seguidores y compartía varias fotografías junto a su hija. “Gracias por poder vivir cientos de momentos increíbles con lo más importante de mi vida, mi princesa y gracias por dejarme ver a mi familia, mis raíces, un pilar de mi vida y que todos ellos tengan salud. “2022 allá vamos, vengo con fuerzas”, posteaba en Instagram.

Hace unos meses también dedicaba un bonito mensaje a sus hijos con un carrusel de fotografías. Incluso en una de ellas aparecían los dos hermanos juntos. “Al final del todo, lo único que queda es el amor que das y el tiempo que compartes. Cairo & Sofía. Gratitud, amor, lealtad”, escribía.

Melody e Ignacio residen en Málaga, donde ambos hacen su discreta vida en pareja. Cuentan con una bonita casa con piscina y jardín en la que Melody está ejerciendo como madre del pequeño Cairo. La maternidad supuso un punto de inflexión para la artista sevillana. “La maternidad te cambia para bien, yo creo que ser mamá me va a hacer cantar las canciones con más pasión y hacer las cosas con más ilusión, porque no es normal el amor que se siente por un hijo”, declaraba en una entrevista.