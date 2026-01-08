Iker Casillas rompe su silencio y desvela cómo se encuentra Sara Carbonero

El ingreso de urgencia en la UCI de Sara Carbonero mantiene en alerta a sus familiares y amigos. La periodista madrileña tuvo que ser ingresada debido a una indisposición repentina que sufrió cuando pasaba unos días de descanso en Lanzarote junto a su pareja, el empresario José Luis Cabrera, y un grupo de amigos entre los que figura “su hermana”, Isabel Jiménez. Desde el entorno de la comunicadora han asegurado que el motivo del ingreso no tiene nada que ver con el cáncer de ovarios que le diagnosticaron en 2019.

Una de las personas que se está en permanente contacto con la familia de Sara Carbonero es su exmarido y padre de sus hijos, Iker Casillas. El deportista ha querido lanzar un mensaje de esperanza y optimismo que ha sido difundido por la revista Lecturas. “Está bien, no hay que preocuparse por suerte”, ha aclarado.

Iker Casillas ha destacado que Sara Carbonero evoluciona favorablemente y no ha querido marcar plazos para su regreso a Madrid. “En cuanto pueda, vendrá. Ten en cuenta que ha ocurrido en fechas señaladas y es todo más complicado. Ya va a volver pronto”, ha asegurado.

Las palabras de esperanza de su exmarido coinciden con la información desvelada por la periodista Gema López, quien ha revelado que Sara continúa ingresada en la UCI pero está plenamente consciente, un hecho que corrobora la evolución favorable de la periodista.