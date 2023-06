La imagen viral de los dobles de Tom Cruise, ¿quién es quién?

Hace unas semanas vio la luz el tráiler de la séptima entrega de Misión Imposible, cuyo estreno en las salas de cine tendrá lugar el próximo 14 de julio. Pero hay algo que está causando más revuelo mediático que el regreso de la famosa saga de películas. Se trata de una fotografía viral de Tom Cruise con dos de sus dobles. En la imagen aparecen los tres ataviados con camisa blanca, peinados similares y unos rasgos faciales que prácticamente son idénticos.

Tom Cruise con sus dobles durante el rodaje de la última entrega de Misión Imposible.¿Tenéis claro cuál es el original? pic.twitter.com/kXaiW0a1WI — Juanma Gutierrez (@juanma3010) June 7, 2023

Seguro que muchos seguidores del actor se preguntan quién es quién en la famosa fotografía. Algunos incluso apuntan a la posibilidad de que la imagen haya sido creada con tecnología de IA. Lo cierto es que la fotografía ha despertado un enorme interés y está siendo objeto de todo tipo de especulaciones. Hasta el momento el actor no se ha pronunciado sobre la autenticidad de la fotografía.

No ha quedado claro si los dobles han podido participar en algunas de las escenas de riesgo de Misión Imposible- Dead Reckoning – Part One, ya que Cruise suele asumir las escenas de riesgo en muchos de sus trabajos cinematográficos. El actor, por el que no pasan los años, sigue siendo una de las estrellas más rutilantes de Hollywood.