La imperfección perfecta de Lady Gaga

Lanzar nuevo disco en plena desescalada por la pandemia del COVID-19 es un acto de valentía, pero si algo ha definido la vida de Lady Gaga es precisamente su arrojo para abrirse camino en la complicada industria musical, rompiendo estereotipos y afianzando su extravagante estética y férrea personalidad. Chromatica, su sexto álbum de estudio, lleva a penas 24 horas en el mercado y ya ha jalonado en primeros puestos de las principales listas de reproducción online a nivel global.

Ver esta publicación en Instagram Welcome to #Chromatica. Now dance motherf💕ckers!!!!!!! Una publicación compartida de Lady Gaga (@ladygaga) el 28 May, 2020 a las 9:05 PDT

Un éxito al que no solo contribuye su calidad musical, avalada con 22 premios Grammy, siete Billboard Music Awards, 13 MTV Video Music Awards, dos Globos de Oro y un Oscar, también su capacidad innata para promocionar todo el material que nace de su compulsiva creatividad. Para este nuevo trabajo, Stefani Joanne Angelina Germanotta no ha obviado las medidas de protección y se ha enfundado una mascarilla rosa con pinchos y el logo de su LP diseñado por Michel Ngo y una sudadera de Scott Studenberg. Dos atuendos que seguramente arrasarán en ventas entre la enorme comunidad little monsters.

"He coqueteado con la idea de llevar un estilo de vida sobrio. Todavía no estoy en ese punto, pero lo pensé en varios momentos mientras grababa el álbum"

Problemas con el alcohol y el tabaco

Otra de sus cualidades es la transparencia con la que habla de su vida privada. Cualquier periodista que se precie de entrevistarla tiene asegurado un buen titular. Así sucedió en la charla que mantuvo recientemente con la emisora Apple Music, en la que habló abiertamente de sus problemas con la bebida. "He coqueteado con la idea de llevar un estilo de vida sobrio. Todavía no estoy en ese punto, pero lo pensé en varios momentos mientras grababa el álbum”, confesó. Afirmó, también, haber dejado el tabaco, una decisión "extraña y bonita", pero admitió que su proceso de recuperación no ha terminado y que trata de no ser muy dura consigo misma: "Soy imperfecta de una manera perfecta", subrayó.

En más de una ocasión ha comentado lo complicada que fue su adolescencia en el Convent of the Sacred Heart del Upper Side de Manhattan donde estudió porque su estilo excéntrico y provocativo no encajaba. Años después, en su época universitaria en la Tisch School of the Arts, padeció Trastornos de la Conducta Alimentaria (anorexia y bulimia), enfermedades de las que habló en 2012 cuando se unió al movimiento ‘Body Revolution’ después de que varios medios señalaran su aumento de peso. "Se valiente y celebra con nosotros tus defectos percibidos, tal y como nos dice la sociedad", señaló por entonces en su web.

Agresión sexual y fibromialgia

Hace tres años volvió a sorprender a sus acérrimos seguidores con una doble revelación a la revista Vogue. La compositora de Shallow reconoció padecer fibromialgia desde que fue agredida sexual con 19 años, dolores que se intensificaban por la presión del trabajo. En el documental Five Foot Two (Netflix), la estrella musical mostró a las cámaras su padecimiento. "El dolor crónico no es una broma. Todos los días te despiertas sin saber cómo te sentirás”, relató en este reportaje biográfico.

Ver esta publicación en Instagram In #Chromatica no one thing is greater than another ⚔️💓 4 days Una publicación compartida de Lady Gaga (@ladygaga) el 25 May, 2020 a las 11:10 PDT

Una dolencia que le obligó a retirarse de la música durante un tiempo y de la que han sido testigos sus parejas. Desde Luc Carl, uno de sus primeros novios, hasta Michael Polansky, el multimillonario de Silicon Valley con el que comparte su vida en estos momentos, pasando por el actor Taylor Kinney, con que el que llegó a comprometerse, y Christian Carino, su representante hasta la ruptura el año pasado en medio de rumores de affaire con Bradley Cooper.