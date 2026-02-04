La incertidumbre de Sara Carbonero en primera persona con su ingreso de urgencia

Sara Carbonero está de enhorabuena tras un mal inicio de año debido a su ingreso hospitalario de urgencia por un fuerte dolor abdominal. La periodista, que acaba de cumplir 42 años, ha compartido una extensa reflexión en las redes sociales en lo que supone sus primeras palabras después de su ingreso en la UCI. La comunicadora ha revelado que “nunca se había sentido tan feliz por cumplir años”, a la par que ha agradecido las numerosas muestras de cariño y felicitaciones que ha recibido en las últimas horas.

La periodista ha relatado cómo vivió su ingreso de urgencia cuando disfrutada de unos días de descanso en Lanzarote. “Hace apenas un mes entré a un quirófano llena de incertidumbre y entonces habría firmado poder estar como estoy hoy. Ya no duele. El miedo ha dado paso a la gratitud, a la serenidad y a la calma”, ha comentado.

Carbonero ha extraído una lectura positiva de su último contratiempo de salud. “Como dije en una ocasión, no me gusta romantizar los problemas de salud, ojalá nadie tuviese que pasar por ellos, pero si hay algo positivo es darte cuenta de la cantidad de gente que te quiere y que se preocupa por ti. No sé cómo devolver tanto amor. En primer lugar a mi familia y amigos, los que nunca te sueltan la mano, a mi hermana y a Jota, mi chico, que no se separaron de mí ni un minuto en los momentos más difíciles”, ha explicado.

La comunicadora también ha tenido palabras de agradecimiento para su madre y para su exmarido Iker Casillas que han estado cuidando de sus hijos Martín y Lucas. Tampoco se ha olvidado de los médicos, enfermeras y personal sanitario del Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa de Lanzarote. “A Nuria y a María por su vocación, su cariño y sus cuidados y mimos en las noches imposibles”, ha destacado.

Carbonero ha reflexionado sobre lo verdaderamente esencial en esta vida. “Hoy cumplo un año más sabiendo perfectamente qué es lo esencial en la vida. Una vida tan frágil e imprevisible como bella. Hoy cumplo un año más llena de amor y de gratitud, de esperanza, de sueños intactos, de fuerza y esperanza. Porque al final no podemos cambiar las cartas que nos tocan. Lo único que depende de nosotros es la actitud”, ha continuado.

La periodista ha compartido con sus seguidores la rutina que ha seguido con motivo de su cumpleaños. “Ha sido un día de celebrar lo sencillo, pero también lleno de sorpresas, de flores y tarta Sacher. He comido sopa de cebolla en mi nuevo restaurante francés preferido y he paseado por el centro de Madrid. Para rematarlo unas risas con amigas y el ritual de soplar las velas con los niños”, ha concluido.