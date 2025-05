La intrahistoria del transistor que le regaló Isabel Jiménez a Sara Carbonero

La estrecha amistad entre Sara Carbonero e Isabel Jiménez se remonta a la época en la que ambas coincidieron en Informativos Telecinco. Desde entonces se han convertido en inseparables. Una amistad que supera los límites del propio término, ya que ambas se consideran como "hermanas". Como muestra una de las últimas publicaciones de Sara en la que revela un regalo especial de su amiga del alma cuando finalizó su tratamiento contra el cáncer.

El regalo, un transistor, le ha venido como anillo al dedo a la exmujer de Iker Casillas con el apagón generalizado que se registró en nuestro país. Sara ha explicado el trasfondo del transistor seis años después de recibir el regalo. “En 2019, el día en el que terminé mi durísimo tratamiento, mi amiga/hermana Isabel apareció en el hospital con una caja enorme envuelta en papel de regalo. Era la radio y con ella, tres cintas de casete en las que Isa se había grabado diciéndome un montón de cosas bonitas que, lógicamente me hicieron emocionarme muchísimo”, ha comenzado diciendo.

La periodista ha asegurado que se dormía con la voz de su amiga y que tardó un tiempo en escuchar todas las cintas. “Tardé en escucharlas completas un tiempo, demasiadas emociones. Recuerdo que me dormía con su voz, me daba calma”, ha contado.

Ese mágico regalo conllevaba una contraprestación por parte de Sara. A la periodista deportiva le tocaba grabar otras cintas en las que contara su historia durante aquella etapa de su vida. “Después, me puso deberes y la que tenía que grabar otras cintas vírgenes contando mi historia o lo que me apeteciese era yo. Era una manera de mantener la mente ocupada ante lo que venía por delante”, ha recordado.

Sara ha reconocido que nunca volvió a escucharlas. Una bonita historia que ha trasladado a sus seguidores a cuenta del apagón. “Y ahí están. En estos seis años nunca he vuelto a escucharlas. Sé que llegará el día en el que se las pondré a mis hijos y el recuerdo agridulce dará paso a uno de los más bonitos de toda mi vida. Paso a paso. Ayer, cuando la rescaté por el apagón, volví a recordar todo lo que había detrás y sonreí”, ha destacado.

La comunicadora se ha deshecho en elogios hacia su socia en Slowlove, la firma de moda sostenible que ambas crearon hace diez años. “Siempre he dicho que solo ella, Isabel, tiene estas ideas, que es capaz de remover cielo y tierra para sorprenderme. Y vaya si lo hizo. También quiso traer unos mariachis al hospital ese día de la última quimio pero era demasiado ya. La comida mexicana sí entró en la habitación. Y cantamos y bailamos en la terraza. Por cosas como estas te quiero tanto @isabeljimenezt5. Cualquier día es bueno para decírtelo”, ha concluido.

Por su parte, Isabel Jiménez ha querido dejar su impronta en la publicación con un emotivo comentario. “Pero, cómo eres tan bonita. Antes de leerte he pasado por la foto y he pensado… ¿Será esa la radio? Y al ver el casete, no he dudado. Seis años ya y la de capítulos que hemos escrito en este tiempo. La vida va de esto, ¿no? De momentos como ese y de hacer la vida un poquito mejor a los demás, sobre todo, a los que quieres. Por cierto, me debes tus cintas de vuelta. Love you, hermana”, ha respondido la presentadora de Informativos Telecinco.