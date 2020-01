Isabel Preysler sigue sin tener rival

Ya sea porque va a ser abuela por sexta vez, o porque su look cada vez es más jovial. Isabel Preysler eclipsa al resto de famosas cuando aparece en un evento, como hizo en el desfile de Pedro del Hierro en el marco de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Convertida en la mejor embajadora de la firma y habitual en sus desfiles, Isabel habló del nuevo hijo que viene en camino para su hijo, Enrique Iglesias; bromeó sobre Tamara y su victoria en MasterChef Celebrity, e incluso del Megxit de Reino Unido (la separación de Enrique y Meghan de sus obligaciones con la casa real inglesa). Pero, sobre todo y más que hablar, se paseó con un estilismo, por supuesto de Pedro del Hierro, que ha sido alabado porque, acostumbrados como estamos a su habitual minimalismo, supone una ruptura: un conjunto con toques glam y ochenteros, como la nueva colección de Pedro Del Hierro.

Sin querer, Isabel confirmó la próxima paternidad de su hijo Enrique: "Hasta que mi hijo no lo diga él, yo no digo absolutamente nada", explicó. También dejó claro que está encantada con su papel de abuela y recordó a Alejandro, su nieto mayor e hijo de Chábeli, que acaba de cumplir 18 años. "Qué maravilla ver cómo un niño como Alejandro, que nació prematuro con apenas 800 gramos, sea tan fuerte ahora, tan sano, tan listo...", afirmó. Hasta mostró su apoyo al príncipe Enrique y su esposa: "comprendo que para tu paz mental y familiar necesitas eso. Esta pobre mujer la han estado atacando por todos los lados y llega un momento que no puede más. La presión mediática mía, aunque yo he sido muy perseguida, nunca ha sido hasta ese punto".

Con un cuerpo brillante negro y dorado, cruzado y de mangas abullonadas, acompañado de una falda negra midi con abertura trasera y un gran fajín de terciopelo y flecos, que recordaba al que se usa con el esmoquin, Isabel llevó a la práctica el refrán que dice 'renovarse o morir'. La socialité remató su estilismo con unos zapatos de salón negros con vinilo y con una cartera de mano dorada. Las joyas, un par de anillos y unos pendientes de oro, eran de Rabat. En resumen, un look de marcado carácter festivo, adjetivo que marcó la nueva colección de Pedro del Hierro, inspirada en el paso de Piscis a Acuario que se produce este año y en el que se exploran los límites de lo femenino y lo masculino. Como resultado, una colección de trajes de chaqueta, vestidos y cuerpos en tonos brillantes, con mucho volumen y con altas dosis de sofisticación.

Preysler compartió el front row con actores, periodistas, políticos e influencers como Quim Gutiérrez, Eugenia Silva, Isabel Jiménez, Sandra Gago, Laura Vecino o Boris Izaguirre, entre otros.