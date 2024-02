El dulce italiano que se ha cargado la reputación de Chiara Ferragni y a su matrimonio

Chiara Ferragni es la mayor influencer de Europa y prácticamente de todo el mundo, llegó a inventarse el término social. Embajadora de multitud de marcas, nombre imprescindible, madre de familia feliz y esposa orgullosa del cantante Fedez. Crearon junto la marca personal Ferragnez con la que incluso protagonizaron un reality. Todo le iba sobre ruedas a la italiana hasta que su reputación se ha visto afectada por una acción de solidaridad que no tenía los fines previstos de ayudar los niños enfermos. Ferragni ha caído en desgracia y todo se le ha puesto cuesta abajo, incluso la marcha de su marido de casa, apunta la publicación Vanity Fair italiana.

El matrimonio de Ferragni vive la separación de una crisis que puede aumentar. Han vivido ocho años de matrimonio y dos idílicos hijos en común. Pero todo parece a punto de estallar cuando se ha producida ya la deflagración. Todo el desprestigio que sufre la influencer, aún con casi 30 millones de seguidores en instagram pese a perder muchísimos followers en estos meses, se ha debido a un caso que ha creado incluso jurisprudencia en las leyes fiscales italianas (cuestionando los sobreprecios con fines caritativos, abusando del consumidor) y ha puesto en la lupa de Hacienda las cuentas, a veces nebulosas, de los fenómenos de las redes.

El pandoro, uno de los dulces navideños típicos de Italia, fue el origen de este desastre.

La golosina con la marca de Ferragni, un Pandoro Pink, tenía un sobreprecio (el doble que otros dulces de la firma Balocco) y se vendía anunciándose que parte de sus fondos se destinaban al hospital Regina Margherita de Turín, de ahí el coste mayor del producto. Y los ingresos, que fueron de un millón de euros para las empresas de Ferragni, no tuvieron el fin solidario, tal como se investigó.

En diciembre se dictó sentencia y a partir de entonces se habría roto el matrimonio Ferragnez ya que no volvieron a compartir juntos ninguna foto más. Y Fedez, jurado del Factor X italiano, con una popularidad similar a la de Risto en nuestro país, ya no está en su casa, lo que a su vez ha despertado críticas ya que no habría tenido la paciencia que sí tuvo su esposa cuando él estuvo enfermo y menguaron los ingresos.

Ahora media Italia está pendiente de esta estrella que empieza a perder brillo y que va a dar la cara en una próxima entrevista televisiva.