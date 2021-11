Juanma Castaño quiere casarse con su novia, Helena Condis

Un descuido en su aparición en el programa de Ibai Llanos en las redes descubrió su romance con su compañera de la COPE, Helena Condis. Ahora Juanma Castaño, en la última entrega de MasterChef Celebrity, se ha venido arriba y ha soltado un bombazo: "Voy a ganar MasterChef y me voy a casar", confesó ante la atónita mirada del jurado y de sus compañeros, tras la prueba por equipos, al conocer que pasaba directamente a la final.

No hace mucho saltó la noticia de que Juanma Castaño estaba saliendo con Helena Condis, y no precisamente porque alguno de los protagonistas de esta historia se pronunciara al respecto. Su relación salió a la luz después de que el periodista deportivo enseñara sin querer el fondo de pantalla de su teléfono móvil durante un directo donde aparecía ella y ahora parece que ya no se esconden. De hecho, ya han hecho su primera aparición pública. Fue en la alfombra roja de los premios de la revista Esquire, donde posaron juntos en el photocall. Castaño fue nombrado 'Hombre del Año 2021'.

"¡Menudo notición!", exclamaba Samantha, mientras el resto de los aspirantes, ajenos a la noticia del momento, seguían jugándose el puesto en la final. Demasiado ocupados como para prestarle atención. Solo Miki Nadal fue testigo del arrebato del periodista, a quien no dudó en dar un consejo: "Te digo una cosa, Juanma. Yo me casé, salí en ¡Hola!, cuatro páginas, pa' na'". No sabemos si su compañero del alma, finalista ya como él, logró quitarle la ilusión, o no.

¿Habrá boda de verdad o todo quedará en un arrebato? Que Juanma Castaño sea el próximo ganador de MasterChef Celebrity está en el aire. Pero ahora, después de sus declaraciones, los espectadores se preguntan también si se acabará casando con Helena Condis. Su relación parece que pasa por uno de sus mejores momentos. Ellos ya lo han confirmado y parece que el noviazgo va en serio, pero antes de pasar por el altar les falta dar un paso muy importante: presentar a su nueva novia a sus padres. Y es que Condis todavía no conoce a sus suegros (al menos, cuando se grabó el programa, que fue hace meses). Así lo confirmó Tere, la madre de Juanma Castaño, cuando visitó MasterChef para ayudar a su hijo durante un cocinado. No le levantó la moral a su hijo, pero acabó revelando uno de los secretos del locutor: que es demasiado reservado con sus relaciones sentimentales.