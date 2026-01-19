Julio Iglesias pide archivar su causa ya que lo que se investigaría es en el extranjero

El abogado del cantante Julio Iglesias ha pedido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que archive la investigación de la denuncia en su contra por las presuntas agresiones sexuales contra dos exempleadas de su servicio doméstico ante la "ausencia de jurisdicción de los tribunales españoles" para conocer de hechos que habrían ocurrido en República Dominicana y Bahamas

El letrado José Antonio Choclán pide al Ministerio Fiscal que le tenga por personado en las diligencias de investigación al tiempo que solicita que se dé carpetazo a las mismas por "la falta de jurisdicción española para el conocimiento de los hechos". La representación del cantante insta a la Fiscalía a "detener la campaña mediática que se ha puesto en marcha con grave daño reputacional" en su contra.

En su escrito, el abogado sostiene que, "al margen de la condición de nacional español" de Iglesias , éste "no se encuentra en territorio español, sino que tiene su residencia habitual en el lugar de los hechos". Además, apunta que "las supuestas víctimas no tienen la nacionalidad española ni residen habitualmente en España" y que "tampoco son menores de edad".

Así las cosas, el abogado asegura que "las denunciantes debieron presentar su denuncia en el lugar de comisión de los hechos".

"El primer acto procesal no puede ser el de la elección de la jurisdicción que les resulte más conveniente", critica. En cualquier caso, y si la Fiscalía finalmente decide tomar declaración a las denunciantes como testigos protegidos, su abogado pide intervenir en la diligencia para poder "acreditar la falsedad de las imputaciones y defender el honor" del cantante.

Todo ello, añade, "sin perjuicio de las demás acciones que le asistan en la tutela de sus derechos fundamentales frente al ejercicio abusivo de acciones penales y agresivas campañas mediáticas que le conducen a una irremediable pena natural, al margen del proceso".

Cabe destacar que el cantante publicó el viernes un mensaje en su cuenta en Instagram en la que afirmaba que esas acusaciones son "absolutamente falsas" y que le causan "una gran tristeza".

"Nunca había sentido tanta maldad", exclamó, advirtiendo de que aún le quedan "fuerzas" para que la gente conozca "toda la verdad" y también para defender su "dignidad ante un agravio tan grave".

Polémica foto de Julio Iglesias, en 2022, ayudado por dos chica para poder bañarse cerca de su mansión en Punta Cana. / Mediaset

Dos antiguas trabajadoras, una empleada de hogar y una fisioterapeuta-, aseguran haber sufrido tocamientos, insultos y humillaciones durante su jornada laboral en un ambiente de control y acoso continuo, según una investigación realizada por elDiario.es en colaboración con Univisión Noticias.

Una de estas empleadas sostiene haber sido presionada para mantener encuentros sexuales con el artista y habla de penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Estos hechos, según dos de las entrevistadas, ocurrieron en 2021 cuando la más joven de ellas tenía 22 años.

Así se desprende de la investigación realizada durante tres años, en los que se ha contactado con 15 exempleadas del servicio entre las que se incluye personal doméstico y otras profesionales especializadas que trabajaron para el cantante entre los años 1990 y 2023 en las propiedades de República Dominicana, Bahamas y España.

La empleada que ha asegurado haber sufrido penetraciones, sostiene que el artista español, que en ese momento tenía 77 años, la llamaba a su habitación muchas veces al acabar la jornada laboral. "Me usaba casi todas las noches", dice en una entrevista con los medios investigadores."Me sentía como un objeto, como una esclava", añade.

Estos encuentros sexuales se producían casi siempre con la presencia y la participación de otra empleada que ostentaba una superioridad jerárquica respecto a esta trabajadora del servicio doméstico.

De acuerdo con la investigación, en las entrevistas las personas afectadas hablan de "condiciones de aislamiento de las mujeres, los conflictos laborales, la estructura jerárquica del personal y la tensión ambiental que generaba el carácter irascible de Iglesias ".

Las dos mujeres que refieren agresiones sexuales "fueron entrevistadas en repetidas ocasiones a lo largo de más de un año, y ofrecen testimonios consistentes y estables", recoge la publicación que asegura que "sus declaraciones han sido contrastadas con abundantes pruebas documentales, como fotografías, registros de llamadas, mensajes de WhatsApp, visados, informes médicos y otros documentos".

Los hechos descritos por dos de las trabajadoras habrían tenido lugar en las residencias de Julio Iglesias en Punta Cana (República Dominicana) y en Lyford Cay (Bahamas) supuestamente con el conocimiento de las mujeres encargadas de la gestión del hogar y la contratación del personal, según afirman esas dos extrabajadoras.