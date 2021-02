Después de ocho años de matrimonio y casi 16 de relación, Julio José Iglesias Junior, el segundo hijo de Julio Iglesias, ha roto con la modelo Charisse Verhaert.

Pero la separación no se ha producido ahora, viene de lejos. La modelo belga presentó el pasado 3 de agosto una demanda de divorcio en la corte de Miami, ciudad en la que reside la hasta ahora pareja. Lejos de tratarse de una ruptura amistosa, Charisse al parecer no va a poner las cosas nada fáciles a Julio José y, además de solicitar la custodia de su perrita Molly, exige una elevada pensión compensatoria a pesar de que el matrimonio no tiene hijos.

Los abogados de la maniquí llevan desde el pasado verano solicitando documentación acerca de la situación patrimonial y económica del hijo de Isabel Preysler, pero Julio José todavía no la ha presentado, solicitando varios aplazamientos que, al parecer, responderían a las pretensiones monetarias de Charisse, elevadísimas.

El pasado 13 de enero la modelo presentó el segundo requerimiento ante la autoridad judicial para que su ya ex marido acceda a presentar la documentación sobre su situación financiera.

La boda de Julio José y Charisse, celebrada en noviembre de 2012 después de ocho años de noviazgo, fue la última ocasión en la que pudimos ver juntos a Isabel Preysler y Julio Iglesias. El enlace de su segundo hijo, tan carismático como simpático, y uno de los miembros del clan que mejor relación tiene con su extensa y peculiar familia, bien lo merecía. Aún así, hubo ausencias: las de Enrique Iglesias, hermano del novio, y Miranda Rijnsburger, esposa de Julio Iglesias.

Presumiendo de su amor en cada una de sus apariciones, y demostrando con su complicidad lo enamorados que estaban el uno del otro, Julio José, de 47 años, y Charisse no llegaron a tener hijos, a pesar de que confesaron, en numerosas ocasiones, que entraba dentro de sus planes. Sin embargo, su perrita Molly era un miembro más de la familia y ahora la belga exige quedarse con ella.

Julio José, que reside en Miami y que a causa de la pandemia de coronavirus lleva casi dos años sin visitar nuestro país, todavía no ha realizado declaraciones acerca de su sorprendente y tensa ruptura con la que siempre definió como "el amor de mi vida".