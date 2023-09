¿Están juntos Tamara Gorro y Ezequiel Garay? Ella lo aclara todo

La semana pasada saltaba a la palestra la noticia de una posible reconciliación entre Tamara Gorro y Ezequiel Garay. La Cuernis, una cuenta de Instagram que cuenta detalles de la vida privada de los famosos, publicó unas imágenes en las que se veía a ambos paseando en actitud cómplice por las calles de Ibiza.

Pues bien, la colaboradora de Y ahora Sonsoles ha regresado al programa y ha tenido que responder a la pregunta del millón: “¿Se ha reconciliado con Ezequiel Garay?”. La televisiva, que no se había pronunciado al respecto, ha esperado a su reaparición tras las vacaciones estivales para aclararlo todo.

“No hemos vuelto, no hay reconciliación, no vamos a volver. Ezequiel y yo estamos divorciados, no solo separados”, ha contado sobre su situación personal. La que fuera consejera del amor en Mujeres, hombres y viceversa ha explicado que a veces se juntan porque tienen hijos en común y ellos son una prioridad para los dos. “Creo que la estabilidad de las criaturas es lo imprescindible y unos niños, si hoy sí y mañana no, se les puede marear”, ha dicho.

Tamara Gorro ha salido al paso de los rumores para despejar la gran incógnita. Ni han vuelto, ni lo harán. Eso es lo que se deduce de sus declaraciones en el magacín vespertino de Antena 3. Pese a ello, ambos mantienen una excelente relación y no han tenido ningún tipo de reparo en compartir tiempo de sus vacaciones para hablar de sus asuntos y disfrutar de la compañía de sus hijos.