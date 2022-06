Kiko Rivera rompe lazos con su hermano Fran, otra vez a golpe de exclusiva

Recurriendo de nuevo a la revista Lecturas. Así ha contestado Kiko Rivera a las demoledoras declaraciones de su hermano Francisco hace un mes en ¡Hola! "No quiero saber nada de él", afirma en el avance de la entrevista en la web de Lecturas, una exclusiva esperada desde hace semanas y que ya ha llegado. En ella se despacha a gusto tras las durísimas críticas del torero a su madre, Isabel Pantoja, por las que también se vio salpicado a pesar de que desde hace un año vive enfrentado a la tonadillera a cuentas de la herencia de su padre, Paquirrri. "Fran no quiere a nadie, sólo mira por él", sentencia su relación con el diestro, con quien desde hace años ha tenido sus altos y sus bajos pero siempre ha mantenido una relación cordial. Hasta ahora.

Después de lo que dijo Francisco, el siguiente paso por lógica era que Kiko respondiera a dichas manifestaciones de que había llegado a "su límite" con respecto al tema de Pantoja y su hermano. "Francisco ha venido dos veces a comer en Navidades y me regaló un llavero. Para él no soy su hermano", explica el hijo de Isabel Pantoja. "Piensa que su educación es mejor y menosprecia la mía. No ha venido a verme cuando estaba mal", asegura. Unas palabras que no dejan de sorprender pues Kiko y Fran siempre habían intentado mantener, al menos de cara al público, una relación cercana y fraternal, más aún desde que el dj se distanció de su progenitora. Como cuando murió el tío de ambos y de Cayetano, José Rivera Riverita, en enero de 2021 en Barbate. A pesar de las restricciones sanitarias por la pandemia de entonces, los tres hermanos se desplazaron en coche hasta la localidad gaditana para dar su último adiós al hermano de Paquirri.

Con Cayetano, en cambio, Kiko asegura que sí que tiene un relación de hermanos, y añade de paso que Francisco también ha tenido sus más y sus menos con él. "No voy a iniciar una guerra con él, pero que sepa que lo hago por Cayetano, me lo ha pedido y voy a seguir su consejo (…) Fran solo mira por él, le da igual si su hermano Cayetano lo pasa mal", sostiene. "Ha habido movidas entre ellos", desvela. "Lo sé porque quedo muy a menudo con Cayetano y de Fran no hablamos".

Unas palabras que, siguiendo la secuencia de los acontecimientos, no tendrían que tener más respuesta por parte de Fran, quien ya ha dicho que quiere desvincularse de este enfrentamiento entre los Rivera y Pantoja que se remonta a hace casi 40 años, cuando ellos eran unos niños y falleció de forma trágica en el ruedo Paquirri.