Kiko Rivera se separa de su mujer, Irene Rosales, y esta ruptura lo cambia todo

Tras encarar reveses como el ictus que estuvo a punto de terminar con su vida, el amor de Kiko Rivera se ha acabado y se separa de Irene Rosales.

Tras once años de relación, nueve de matrimonio y dos hijas en común, Kiko e Irene Rosales han puesto fin a su matrimonio, anuncia la revista Semana y lo lleva a su portada.

La popular pareja, que se conoció en 2014 a través de amigos comunes, habría tomado esta decisión de manera meditada y cordial, sin que terceras personas estén involucradas, según han declarado ambos a la publicación.

La relación entre el hijo de Isabel Pantoja y la influencer sevillana ha sido un torbellino mediático desde sus inicios. Pocos apostaban por su romance cuando comenzó, pero lograron construir una sólida unión que superó numerosas polémicas y dificultades. Irene se convirtió en el pilar fundamental de Kiko, apoyándolo en momentos clave, como su enfrentamiento público con su madre, Isabel Pantoja, y otros retos personales. Su noviazgo, que duró dos años antes de su boda, captó la atención de la prensa rosa, y juntos formaron una familia con la llegada de sus dos hijas.

La portada de 'Semana' con la rupturua de Kiko Rivera

A pesar de los esfuerzos por mantener su relación a flote, Kiko e Irene han optado por tomar caminos separados. Ambos han subrayado que la ruptura no responde a un impulso, sino a una reflexión profunda sobre su situación. Su prioridad ahora es proteger a sus hijas menores, asegurándose de que la separación tenga el menor impacto posible en sus vidas. “Seguiremos actuando como una familia”, han afirmado, destacando su compromiso con el bienestar de las pequeñas.La historia de amor que pocos creyeron posible en 2014, cuando Kiko quedó fascinado por Irene desde el primer momento, ha llegado a su fin de forma amistosa. La pareja, que ha sorteado innumerables obstáculos juntos, cierra este capítulo con respeto mutuo y un enfoque claro en el futuro de sus hijas. No compartirán casa pero estarán al lado de sus hijas por encima de todo.