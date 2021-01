Kiko Rivera ha sacado la artillería pesada contra su madre, Isabel Pantoja, en el programa de Telecinco Domingo Deluxe. El hijo de la tonadillera se ha cansado de esperar una disculpa y una explicación de su madre cien días después de haber hablado con su progenitora por última vez. Abatido, afónico y con las cosas muy claras, le ha dado un ultimátum a la artista: "Mamá, tienes 24 horas para ponerte en contacto conmigo o tomaré acciones legales". Ahora sí, el DJ parece que no va a dejar pasar nada de lo dicho hasta ahora, y todavía busca explicaciones a los supuestos tres millones de euros que, según él, le debe su madre.

Kiko explica así su cambio de actitud con respecto a su anterior intervención televisiva, en Cantora: La herencia envenada: "La semana pasada fui a firmar para revocar los poderes que les di a mi tío Agustín y a mi madre. El miedo que yo tenía a demandarla es porque por sus antecedentes pudiera ir a la cárcel y yo no me lo perdonaría. Pero me comentan mis abogados que la mayoría de sus antecedentes deben estar prescritos. Si no has firmado, corre a firmar. En este mismo momento, mamá, te voy a dar 24 horas para que te pongas en contacto conmigo sea como sea y si no es así voy a tener que tomar las medidas de pedirte cuentas con todo lo que hayan hecho con esos poderes a mi nombre. Les llegará un requerimiento del notario y tendrán que rendirme cuentas para decirme dónde está ese dinero".

Uno de los momentos más crudos de la entrevista con Jorge Javier Vázquez ha sido cuando ha recordado comentarios racistas de su madre y su tío, Agustín Pantoja, sobre su hermana Isa. "Ha habido momentos en los que gente de Cantora ha tratado a mi hermana Isa como una hija de segunda. No hace falta decir nada sino una mirada o un gesto. He escuchado muchísimos comentarios muy despectivos hacia ella, muchas veces de corte xenófobo por parte de mi tío y de mi madre (…) La mayor humillación que se le puede hacer a un hijo es que alguien de tu familia hable muy mal y quiera demandar a tu hijo y tú no lo frenes", y se ha referido a una ocasión en que su madre le llamóa las dos de la madrugada, muy alterada tras haber discutido con Chabelita, asegurando que se iba a quitar la vida, o incluso su intención de retirarle sus apellidos a su hermana, adoptada por la cantante en Perú en 1996 cuando la niña apenas tenía un año.

Además de su madre, el peor parado de la charla ha sido su tío Agustín, al que ha recordado que si sigue viviendo en Cantora es porque sigue viva su abuela. "No le tengo miedo (...)", afirma, "me gustaría ver cómo mi madre actúa sin su hermano al lado".