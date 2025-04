Kira Miró y Salva Reina aclaran sus planes de futuro y no descartan pasar por el altar

Kira Miró y Salva Reina forman una de las parejas más reconocidas del cine español. Hace tres años coincidieron en un rodaje donde surgió la chispa del amor. Unos meses más tarde, la actriz canaria confirmaba el romance con el intérprete malagueño. La pareja protagonizó un recordado beso en la pasada edición de los Premios Goya, en la que Salva logró su primera estatuilla. “Kira te amo. Gracias a la vida por aquella puñetera ola, por tu mano siempre, por estar siempre con tanto, por elegirme, por mirarme. Ojalá despertar todas las mañanas contigo”, dijo hace unos meses en Granada.

Ambos han reaparecido juntos en el Festival de Ibiza, una cita en la que Kira ha sido galardonada con el Premio Astarté en reconocimiento a su trayectoria profesional. La actriz ha deslumbrado en la alfombra roja con un impresionante conjunto de top y falda de color blanco de Ivanna Mestres. Aprovechando el color escogido para la ocasión, los reporteros le han preguntado por los planes de boda de la pareja. ”Es imposible. ¿Cómo me voy a casar con esta perfección?”, ha bromeado Salva.

La actriz de Machos Alfa ha recalcado que su novio todavía no le ha pedido matrimonio. “A ver si se inspira, pero no cae la rodilla”, ha declarado. No obstante, la intérprete ha reconocido que su relación está muy consolidada y que para ella ya están “casados”, aunque ha asegurado que “una fiesta por el amor siempre está bien”.

El actor malagueño no ha querido ahondar en los planes de pareja, pero sí ha destacado las cualidades interpretativas de su novia. “Es una actriz muy responsable que se toma este trabajo muy en serio y con muchísimo respeto. A cualquier papel que le dan le da siempre un rigor máximo. Está muy comprometida con los proyectos y sobre todo, le pone muchísima alma y muchísimo corazón sin dejar de ser bastante disciplinada. Es un soldado a la orden del director o de la directora”, ha contado.

En la alfombra roja de los Premios Goya, Kira dejó claro que ambos forman un gran equipo. “Mi vida es mucho más feliz y serena. He descubierto un amor sano en el que los dos nos potenciamos el uno al otro. Somos un equipazo”, reconocía. Ambos se conocieron durante el rodaje de la película Todos lo hacen, dirigida por Hugo Martín Cuervo. Desde aquel momento han asumido su relación con discreción y naturalidad, hasta la pasada edición de los Premios Goya en el que se fundieron en un romántico beso con el que confirmaron que están muy enamorados.