Laura Matamoros, ingresada de urgencia por un problema respiratorio

Laura Matamoros ha atravesado un bache de salud que le ha llevado directamente a urgencias de un hospital. La influencer ha publicado una fotografía en la camilla del hospital con oxígeno. La exconcursante de Supervivientes ha confirmado su diagnóstico médico con una sentencia. “Al final ha pasado lo que me temía que me iba a pasar”, ha señalado la hija de Kiko Matamoros.

La creadora de contenido llevaba algunos días arrastrando problemas de salud debido a que es alérgica y asmática. Precisamente esta época del año, la primavera, se convierte en un auténtico calvario para muchos pacientes debido a los altos niveles de polen.

La 'story' que ha compartido Laura Matamoros desde el hospital. / INSTAGRAM

“Estuve poniéndome vacunas durante mucho tiempo para la alergia y me desapareció durante años, pero este año me ha vuelto muy fuerte y hoy, ya casi sin poder respirar, he tenido que ir a urgencias”, ha comentado.

Laura Matamoros, debido a este contratiempo, ha tenido que suspender algunos eventos de su ajetreada agenda profesional. “Tenía eventos a los que ir y trabajos con los que cumplir. Sintiéndolo mucho, esto es lo que me ha tocado ir y espero remontarlo bien”, ha explicado.

La influencer ha enumerado todos los problemas con los que se ha topado en las últimas horas. “Me duele la cabeza, los oídos, el pecho… No puedo respirar”, ha señalado la ganadora de GH VIP que espera retomar su agenda en cuanto se recupere de esta dolencia.