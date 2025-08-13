Leonardo DiCaprio, parado e identificado en un control de la Guardia Civil en Ibiza

Leonardo DiCaprio se encuentra en Ibiza de vacaciones, donde está disfrutando de las playas y la vida nocturna de la isla, al igual que otros rostros conocidos de la televisión, el cine y el universo de las redes sociales. El actor, que ha acudido a una fiesta ilegal organizada por Arón Piper, ha sido parado por un control de la Guardia Civil. Sergio Garrido ha sido el encargado de poner luz en este asunto durante la emisión del programa TardeAR.

El paparazzi ha desvelado que Arón Piper ha organizado una fiesta para presentar su nueva canción. En ese acto se encontraban rostros conocidos de la crónica social como Miguel Ángel Silvestre, Kendall Jenner o Ester Expósito. “DiCaprio va a todo tipo de eventos, a lo mejor se equivocó. Al salir se encontró con un control”, ha contado Garrido.

En las imágenes que ha emitido TardeAR, podemos ver al intérprete de Titanic tapado y con la cabeza agachada para evitar que fuese reconocido. Al parecer, la fiesta de Arón Piper era un evento ilegal y las autoridades pretendían desmantelar dicha celebración. Por su parte, el Diario de Ibiza señala que el motivo de la discordia era que había más personas de las invitadas, un hecho que ha generado caos y desorden en las inmediaciones de la villa.

El citado medio asegura que el encuentro de DiCaprio con los agentes de la Guardia Civil ha transcurrido con total normalidad. “Le pidió la documentación y el actor colaboró. Accedió a pie a la fiesta y luego bajó nuevamente a la zona de aparcamientos al acabar el evento”, ha explicado.