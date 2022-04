Liza Minelli apareció "obligada" en silla de ruedas en los Oscar

Una nueva polémica surge tras la entrega de los premios Oscar 2022, aquella gala que será recordada por el bofetón de Will Smith a Chris Rock, y las consecuencias que generó semejante acto. Pero el debate apunta ahora a la presentación de Liza Minnelli sobre el escenario para hacer entrega de un galardón y a la verdad sobre su estado de salud.

Lady Gaga y Liza Minnelli participaron en la gala para anunciar el film ganador a 'Mejor Película', y Minnelli, de 76 años, sorprendió al público al aparecer en una silla de ruedas y dando la sensación de estar bastante aturdida. Todo hacia pensar que la artista que ganó el Oscar en 1973 por Cabaret se encontraba delicada de salud, pero según ha tarscendido ahora esa no fue exactamente la razón por la que subió al escenario en silla de ruedas.

Así lo ha revelado su amigo, el músico Michael Feinstein, durante una entrevista en The Jess Cagle Show. Según cuenta Feinstein, la actriz subió al escenario en silla de ruedas contra su voluntad, tras advertir a la Academia de que no quería salir así a escena; su deseo era aparecer sentada en una silla de director.

La necesidad de que Minnelli no estuviera de pie se debe a una dolencia de espalda que le dificulta caminar, y fue algo de lo que la Academia llevaba tiempo avisada, antes de que le "obligaran" a subirse a una silla que no quería. "Ella dijo 'no quiero que la gente me vea rengueando ahí fuera'. Dijo 'ya sabes, quiero tener buen aspecto. No quiero que la gente se preocupe por mí", asegura Feinstein. Según él, la estrella habría sido "saboteada" por la organización de la Academia.

"Entonces, cinco minutos antes de que saliera, cuando se sentó en una silla de director entre bambalinas (y porque supongo que todos andaban conmocionados por lo que había pasado antes), el director de escena dijo 'no, tiene que estar en una silla de ruedas". Feinstein admite que pudo ser un error de los organizadores, derivado de la confusión que había suscitado el golpe de Smith y su posterior Oscar, lo que no quita que fuera humillante para Minnelli. "Estaba nerviosa y le hicieron parecer que se encontraba aturdida. ¿Te imaginas que de repente te obliguen a ser visto por millones de personas de una forma que no quieres? Pues eso es lo que ocurrió", protesta el artista.

Poco antes de la ceremonia, según su amigo, le habría dicho: "No, no voy a salir en silla de ruedas delante de todo el mundo. No lo haré. Me he negado a hacerlo". Cuando lamentablemente la Academia contradijo sus deseos, la intérprete subió al escenario conmocionada y sin poder hablar con normalidad. "Aunque es una pena lo ocurrido", concluye Feinstein, lo cierto es que la actriz y cantante "se encuentra muy bien" en la actualidad.