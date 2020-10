Asegura que su "prioridad ha sido siempre la protección de mis hijos pequeños, a los que intento e intentaré garantizar su bienestar emocional y la defensa de su derecho a la intimidad". Mainat es consciente de la "extraordinaria gravedad de los hechos", especialmente la causa seguida contra Angela Dobrowolski por presunto intento de asesinato", en los que tiene la condición de "víctima". Pero reconoce que "el hecho de Ángela haya sido mi esposa durante nueve años y sea la madre de mis dos hijos pequeños", hace para él "especialmente dolorosa esta situación", que espera "se resuelva lo antes posible por la vía judicial".

Aprovecha el ex miembro de La Trinca también para desmentir que haya una causa abierta contra él por presunto maltrato a raíz de la denuncia de Ángela Brodowolski. "Quisiera aclarar que no se está instruyendo ningún procedimiento penal en el que se me atribuya ningún maltrato físico o psíquico a Ángela Dobrowolski". Confirma que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Barcelona recibió el 11 de julio una denuncia de su ex mujer contra él, solicitando protección por un supuesto delito de coacciones y de revelación de secretos. Pero tras tomar declaraciones, el 29 de julio, "el juez denegó la orden de protección solicitada". Finalmente, explica, su abogada "presentó el 17 de septiembre un escrito solicitando el sobreseimiento y archivo definitivo de la causa, al no existir ningún nuevo indicio que sustente la continuación del procedimiento contra mí".