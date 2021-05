Fue el protagonista del culebrón de este otoño, y ahora vuelve a estar de actualidad por declarar ante el juez. Josep María Mainat ha tenido que testificar este lunes por el asalto a su casa de Canet de Mar. Es una de las numerosas causas que tiene abiertas su ex mujer, Ángela Dobrowolski, quien está acusada también de intentar asesinarle inyectándole una dosis letal de insulina y intentar colarse en otra de las viviendas que tiene el fundador de Gestmusic, en la de Horta.

El productor se toma con paciencia, e incluso con humor, sus visitas a los juzgados, que últimamente son frecuentes. Este lunes al ser preguntado por uno de los reporteros de El programa de Ana Rosa, Mainat ha contado que recientemente se ha operado uy se ha hecho la vasectomía. ¿El motivo? "Para no tener más hijos ni problemas con mujeres", comentó entre risas.

Ya en serio, manifestó que su ex y madre de sus hijos pequeños continúa en prisión, aunque está previsto que salga ya el miércoles. "Ángela y yo pasaremos un mal rato dentro de medio año o un año, cuando empiece el juicio y sea un poco dramático", aseguró el ex miembro de La Trinca. "No quiero ni pensarlo". También añadió que su propósito no es perjudicarla a ella, y que lo que desea es que en el futuro pueda estar también con sus niños. Mainat reconoció que tiene ganas de que termine todo, y que termine "bien si se puede", y su deseo es que "ella estuviese bien, y que algún día pudiese ocuparse de los niños".