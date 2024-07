Manuel Turizo: de sus humildes orígenes en Montería a ser el rey de la bachata y el merengue

Manuel Turizo, a sus 24 años, se ha convertido en uno de los iconos mundiales de la música latina y el reguetón. El artista colombiano, natural de la población costera de Montería, sabe lo duro que es llegar a la cima de la música. Lo ha comprobado en sus propias carnes, tal y como ha asegurado en su último concierto en el festival Starlite Occident de Marbella.

El artista se dio a conocer en 2016 con el tema Una lady como tú. Por aquel entonces ni siquiera contaba con el dinero suficiente para grabar y producir las canciones. “Al principio solamente sacábamos covers, no pensábamos que la música pudiera ser una alternativa real para nosotros. Pensábamos: eso le pasa a otra gente, no me va a pasar a mí. No es una historia real. Y de la noche a la mañana, hicimos las cosas de corazón, trabajar y hacer música porque lo sentíamos simplemente. Sacamos una canción y se terminó volviendo un hit mundial, el primer hit mundial de mi carrera. Una lady como tú”, ha confesado.

Desde pequeño le gustaba la música, algo que contrastaba con su poca pasión por estudiar. Así lo aclaraba en una entrevista concedida a El Mundo. “Siempre tuve una conexión con la música, ese era mi foco. Yo en el colegio era el ‘pelaito vago’, que pasaba con la mínima nota, que no era bueno en nada. Cuando tuve éxito en la música fue como si tuviera un huevito de oro en la mano, súper frágil, y eso te hace ser súper disciplinado, y querer trabajar más y más, algo que yo antes no sentía con nada”, reconocía.

Manuel Turizo ha interpretado sus principales temas en una noche marcada por el ritmo, la bachata y el merengue. / STARLITE OCCIDENT

Manuel Turizo, que se encuentra de gira por nuestro país, ha encendido la mecha en el imponente escenario de Starlite Occident, donde se estrenaba por primera vez. El cantante colombiano ha conectado con el público desde el primer momento. Temas como La bachata, El merengue, Éxtasis, Mala costumbre o el reciente 1.000 cosas han contagiado a un público entregado a ritmo de reguetón.

El cantante, aunque suele ser muy discreto con su vida privada, mantiene una relación sentimental desde hace más de tres años con la influencer, Joselina Sorza, de 24 años. “Nosotros empezamos a tener una relación porque así se dio, porque nos entendimos, sin esperar gustarle. A ella le gustaba estar conmigo, y sin esperar ella gustarme, a mí me gustaba estar con ella y ya”, dijo en una entrevista.