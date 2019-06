¿Dónde estaba Marc Anthony? Si el cantante optó por dirigirse directamente al banquete, es un misterio. Lo cierto es que en el desfile de invitados a las puertas de la Catedral de Sevilla no hubo ni rastro del ex de Jennifer López. ¿Fue uno de tantos bulos que corrieron por las redes sociales en los días previos al enlace? Fuera de bromas, Iker Casillas y Sara Carbonero fueron los grandes ausentes, aunque sus problemas médicos de las últimas semanas pudieron ser el motivo de que no acompañaran a Sergio Ramos y Pilar Rubiop en su gran día. Tampoco estuvo Alejandro Sanz, amigo del futbolista de Camas, pero en su caso se debió a motivos profesionales pues esa misma noche ofrecía un concierto en Madrid. Ni Cristiano Ronaldo, que no estaba invitado a pesar de que en el pasado le unió una gran amistad a Ramos.

Sergio y Pilar han estado a la altura de las circunstancias en una boda que, a pesar de ser la suya, han querido compartir también con todos los sevillanos y con toda España. Han estado simpáticos, elocuentes con los periodistas y han transmitido felicidad y amor, como cabe esperar tratándose de la celebración de su unión. "Estamos muy felices", declararon a su salida de la Catedral. Después, de la mano y ya más relajados, se dirigieron al coche que trajo a la novia y pusieron rumbo a la finca La Alegría SR4, donde les esperaba un parque temático sólo apto para adultos.