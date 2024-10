Quién es María Hervás, la actriz que relacionan con Dani Martín

Dani Martín, el exvocalista de El canto del loco, podría estar de nuevo ilusionado. La culpable sería una actriz que poco a poco se ha abierto paso en la pequeña pantalla: María Hervás. Ambos han sido vistos juntos en repetidas ocasiones, por lo que los rumores de un posible romance se han disparado. Hace unos días, el cantante y la actriz han estado juntos en El ratón de Getaria, un establecimiento situado en la Ronda de Segovia de la capital. Precisamente la residencia del intérprete se encuentra muy próxima al lugar donde fueron vistos.

Dani Martín suele acudir con frecuencia al mencionado local. “Solemos coincidir en ese bar y es un hombre muy simpático y agradable. Habla con todo el mundo y no se le ha subido a la cabeza la popularidad”, ha declarado un vecino de la zona. No obstante, lo que ha chocado ha sido la presencia en el bar de María Hervás, que podría haber sido invitada por el cantante.

Hasta el momento, ninguno de los dos protagonistas de esta historia se ha pronunciado al respecto. Ambos siempre han sido muy discretos con su vida sentimental, por lo que se antoja complicado que salgan a desmentir o confirmar los rumores.

¿Quién es María Hervás? La actriz, de 37 años, acumula casi dos décadas de trayectoria en el mundo de la interpretación. La intérprete, cuyo uno de sus últimos proyectos ha sido la serie Machos Alfa para Netflix, ha participado en numerosas series de televisión. Los Serrano, La pecera de Eva, Gym Tony, La que se avecina, Aquí paz y después gloria, La cocinera de Castamar o Carlos, Rey Emperador son algunos de los títulos más destacados.

La joven, que comenzó los estudios de Arquitectura, es actriz vocacional. Se formó en arte dramático y danza en la Escuela Cristina Rota de Madrid para posteriormente ampliar sus estudios con un Grado de Filosofía por la UNED.

Hervás sufre el síndrome PAS (Persona Altamente Sensible). La actriz ha hablado en alguna ocasión del trastorno que padece y que le afecta en su trabajo. “Me levanto el 80% de los días pensando que no quiero ser actriz. Todo lo percibo mucho y eso tiene su lado bueno para actuar, pero todo es todo, y si tengo una jornada de rodaje de 12 horas en la que te tienes que relacionar con 150 personas, cada una con sus energías, con sus necesidades, sus miedos… recibes muchos impactos emocionales. Llego a casa como de la guerra, como si me hubiesen extraído cada gota de energía vital. Eso me genera mucha infelicidad porque siento que soy demasiado frágil”, explicaba en una entrevista.

En el plano sentimental, la actriz de Machos Alfa mantuvo una relación con el cantante Alfred y con un arquitecto llamado Miguel que no tiene nada que ver con el mundo del espectáculo.