María Jiménez 'resucita' en Telecinco

Más delgada pero con tanto salero y tan mal hablada como siempre, María Jiménez reapareció en el Sábado Deluxe de Telecinco para narrar el dramático episodio que casi acaba con su vida, y también las consecuencias positivas que esta dura prueba han acarreado para ella. "No imaginé que la gente me quería tanto", confesó emocionada a Jorge Javier Vázquez.

Sin perder su sentido del humor, la cantante explicó los detalles del problema de salud que la ha tenido ingresada en hospitales más de dos meses. "Al principio pensaron que era un cáncer de colon, pero era una infección", contó, y detalló que en el peor momento le llegaron a anunciar a su hermana "que me estaba muriendo".

"Cuando desperté del coma me encontré a mi hermana y a mi hijo llorando", recordó entre lágrimas, lamentando que su familia lo haya pasado tan mal. Pero como no hay mal que por bien no venga, este trance le ha permitido sentirse aún más unida a sus seres queridos. "Hablo más con mi hijo que con su padre. Con Pepe Sancho siempre estaba peleando", dijo, a la que vez que agradeció que "he recuperado a muchos amigos a los que hacía años que no veía".

Pasado este tremendo trance, María no quiere mirar al pasado: "He cometido muchos errores pero no me arrepiento". Prefiere pensar en el futuro: "Me quedan tres canciones para terminar mi disco", señaló. Por lo demás, quiere llevar una vida tranquila, como la que lleva ahora y que describió con su habitual picardía: "No fumo, no bebo y no follo".